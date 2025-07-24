Владимир ШАРАН: «Динамовцев нужно немного поругать»

Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне тренер Владимир Шаран поделился с Sport.ua впечатлениями о первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором динамовцы обыграли на выезде мальтийский «Хамрун Спартанс» – 3:0.

– Первая игра всегда очень важна, особенно после небольшого перерыва, связанного с летним отпуском и предсезонной подготовкой, – сказал он. – В матче с «Хамрун Спартанс», конечно, имела место недооценка соперника. Это однозначно. Но события в этой встрече сложились так, что динамовцы забили первый мяч и было видно, что мастерство динамовцев выше и оно должно было сказаться. Поэтому в последней четверти второго тайма все вылилось в вполне логичный и закономерный результат. «Динамо» победило 3:0 – так что все нормально. Теперь нужно готовиться к следующему раунду. Я убежден, что тренерский штаб киевской команды хорошо понимает, как правильно это делать, ведь соперник будет совсем другого уровня.

– Вы упомянули о недооценке соперника. Как думаете, в связи с этим динамовцы получат прочухана?

– Я думаю, что все же получат. За такие матчи нужно немного поругать. Но в меньшей степени, только чтобы поддержать тонус игроков. Хотя хорошо знаю Александра Шовковского и могу сказать, что он не тот человек, который будет рвать и метать. Он всегда достаточно позитивен. Если и будут замечания, то вполне уместные и объективные. Ведь следует учитывать, что его подопечные все же играли этот матч под определенной нагрузкой. Трудно настроиться на такую игру, тем более учитывая такие сопутствующие факторы, как стадион. Все видели по телетрансляции эту арену с одной трибуной, которая чем-то напоминает стадион «Минай». Но как бы там ни было, а динамовцам сейчас нужно думать о положительном результате, после чего настраиваться на очередную двухраундовую дуэль в Лиге чемпионов. В следующем раунде, безусловно, никакой недооценки соперника уже не будет.

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