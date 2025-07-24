Экс-форвард горняков: «Слова кипера Бешикташа должны повлиять на Шахтер»

Сегодня в Стамбуле донецкий «Шахтер» продолжит свою очередную еврокубковую эпопею. В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «горняков» ждет турецкий гранд – «Бешикташ». В нем «горняки» попытаются доказать, что их убедительная победа над финским «Ильвесом» может иметь такое же эффективное продолжение и в Стамбуле.

Об этом корреспонденту Sport.ua рассказал бывший нападающий «Шахтера» Руслан Фомин.

– Пикантность сегодняшнему поединку добавляет тот факт, что у руля донецкой команды сейчас стоит турок Арда Туран. Согласны?

– Конечно. Этот факт также важен, поэтому можно с уверенностью говорить, что вокруг этого матча будет ажиотаж. Туран – легенда турецкого футбола. Это молодой тренер, который на слуху в Турции. Со своим предыдущим клубом, «Эюпспором», он очень хорошо выступал. Поэтому я считаю, что будет очень интересный матч. Именно в плане ажиотажа, особой атмосферы. Остроты добавляет также заявление вратаря «Бешикташа» Мерта Гюнока о том, что стамбульцы пройдут «Шахтер». Это должно стать хорошим раздражителем для футболистов донецкой команды, придать им сил и уверенности.

– Каким вам видится матч в Стамбуле?

– Будет очень тяжело. Все мы знаем, как в Турции сложно играть при бешеной поддержке трибун. Давление со стороны турецких болельщиков будет сумасшедшим – это сто процентов. Поэтому «Шахтеру», повторюсь, придется непросто. Но в то же время и интересно. Я думаю, что «горняки» должны пройти этого соперника.

Ранее мы сообщали, где смотреть видеотрансляцию матча квалификации Лиги Европы 24 июля «Бешикташ» – «Шахтер».