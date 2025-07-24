Н. Киченок / Ниномия – Кавалье-Реймерс / Козырева. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Праге
24 июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Праге, Чехия.
В четвертьфинале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) поборются против тандема Ивонн Кавалье-Реймерс (Испания) / Мария Козырева. Поединок состоится первым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в полуфинале сыграют против Эмили Эпплтон / Изабель Ховерлаг.
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