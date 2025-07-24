Букмекеры объявили коэффициенты на матч Бешикташ – Шахтер в день игры

24 июля состоится матч второго раунда квалификации Лиги Европы, в котором встретятся турецкий «Бешикташ» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на стадионе «Tupras Stadium» в Стамбуле. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

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В день встречи букмекеры оценили шансы команд на победу в первом матче и в дуэли по сумме двух встреч.

Так, фаворитом встречи являются хозяева поля – коэффициент на победу «Бешикташа» составляет 2,48. Шансы на победу «Шахтера» оцениваются в 2,88. На ничью букмекеры предлагают коэффициент 3,50.