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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Бешиташ – Шахтер? Встреча двух больных клубов»
Лига Европы
24 июля 2025, 13:01 |
807
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Бешиташ – Шахтер? Встреча двух больных клубов»

Известный тренер высказался о предстоящем противостоянии в Лиге Европы

24 июля 2025, 13:01 |
807
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Бешиташ – Шахтер? Встреча двух больных клубов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от первого матча Q2 Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и донецким «Шахтером»:

«Горняки» уверенно выступили в прошлом раунде соревнований, а это очень важно при перестройке команды, когда ее возглавил новый главный тренер. «Бешикташ» хоть и знаковая команда, но, на мой взгляд, они находятся в кризисе уже не первый год. Стамбульцы, как для авторитета своего чемпионата, выступают крайне неудачно. Достаточно сказать, что в прошлом сезоне они теряли очки в 19 из 36 матчей, при этом отрыв от чемпиона «Галатасарая» составил 33 очка. Поэтому считаю, что у «Шахтера» шансы есть и довольно неплохие.

Правда, есть один нюанс, турецкую команду возглавляет бывший норвежский нападающий «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер. Этот специалист ищет футболистов, которые много бегают, выносливых. Это будет битва соперников с разными стилями игры. Хотя у «Шахтера» и «Бешикташа» есть и сходство. У команд практически одинаковое количество легионеров в составе, только «горняки» немного моложе. Украинская команда также провалила прошлый чемпионат. В общем, встретятся два «больных» клуба, но только один пройдет дальше».

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Олег Федорчук
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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