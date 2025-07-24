Сауль Ньигес продлил один интересный трансферный рейтинг Фламенго

«Фламенго» отметился очередным громким трансфером. Новым игроком команды стал Сауль Ньигес, который перебрался в Бразилию как свободный агент.

Бывший игрок «Атлетико» стал третьим испанцем, который сыграет за «Фламенго». Первыми двумя были Хосе Уфарте (1964) и Пабло Мари (2019).

Сауль Ньигес стал 17-м игроком топ-5 европейских чемпионатов с 2019 года, который перешел во «Фламенго».

Игроки топ-5 лиг Европы, которые перешли во Фламенго

2019: Жерсон (из Ромы), Пабло Мари (из Манчестер Сити), Рафинья (из Баварии), Филипе Луис (из Атлетико)

2020: Габриэль Барбоса (из Интера)

2021: Педро (из Фиорентины), Давид Луис (из Арсенала)

2022: Тьяго Майя (из Лилля), Эрик Пульгар (из Фиорентины), Артуро Видаль (из Интера)

2023: Жерсон (из Марселя)

2024: Винья (из Ромы), Карлос Алькарас (из Саутгемптона), Алекс Сандро (из Ювентуса)

2025: Данило (из Ювентуса), Жоржиньо (из Арсенала), Сауль Ньигес (из Атлетико)

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