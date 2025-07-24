Сауль Ньигес продлил один интересный трансферный рейтинг Фламенго
Бразильский клуб снова подписал игрока из топ-5 европейских чемпионатов
«Фламенго» отметился очередным громким трансфером. Новым игроком команды стал Сауль Ньигес, который перебрался в Бразилию как свободный агент.
Бывший игрок «Атлетико» стал третьим испанцем, который сыграет за «Фламенго». Первыми двумя были Хосе Уфарте (1964) и Пабло Мари (2019).
Сауль Ньигес стал 17-м игроком топ-5 европейских чемпионатов с 2019 года, который перешел во «Фламенго».
Игроки топ-5 лиг Европы, которые перешли во Фламенго
- 2019: Жерсон (из Ромы), Пабло Мари (из Манчестер Сити), Рафинья (из Баварии), Филипе Луис (из Атлетико)
- 2020: Габриэль Барбоса (из Интера)
- 2021: Педро (из Фиорентины), Давид Луис (из Арсенала)
- 2022: Тьяго Майя (из Лилля), Эрик Пульгар (из Фиорентины), Артуро Видаль (из Интера)
- 2023: Жерсон (из Марселя)
- 2024: Винья (из Ромы), Карлос Алькарас (из Саутгемптона), Алекс Сандро (из Ювентуса)
- 2025: Данило (из Ювентуса), Жоржиньо (из Арсенала), Сауль Ньигес (из Атлетико)
🇪🇺 | 𝗝𝗼𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 que saíram das 𝘁𝗼𝗽 𝟱 𝗹𝗶𝗴𝗮𝘀 para o 𝗙𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝗴𝗼 desde 2019:— Noite de Copa (@Noitedecopa) July 23, 2025
𝟐𝟎𝟏𝟗 | 🇧🇷 𝐆𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 — 𝐑𝐨𝐦𝐚 🇮🇹
𝟐𝟎𝟏𝟗 | 🇪🇸 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐌𝐚𝐫í — 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐂𝐢𝐭𝐲 🏴
𝟐𝟎𝟏𝟗 | 🇧🇷 𝐑𝐚𝐟𝐢𝐧𝐡𝐚 — 𝐁𝐚𝐲𝐞𝐫𝐧 𝐌ü𝐧𝐜𝐡𝐞𝐧 🇩🇪
𝟐𝟎𝟏𝟗 | 🇧🇷… pic.twitter.com/yOhUD7F3c2
🇦🇴🇪🇸 | TODOS OS ESPANHÓIS DA HISTÓRIA DO FLAMENGO— Noite de Copa (@Noitedecopa) July 23, 2025
1964 - 🇪🇸 José Ufarte
2019 - 🇪🇸 Pablo Marí
2025 - 🇪🇸 SAÚL ÑÍGUEZ
📰 Noite de Copa | Dep. de Estatísticas pic.twitter.com/HGsGxsmkux
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