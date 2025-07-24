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  4. Сауль Ньигес продлил один интересный трансферный рейтинг Фламенго
Бразилия
24 июля 2025, 11:34 |
122
0

Сауль Ньигес продлил один интересный трансферный рейтинг Фламенго

Бразильский клуб снова подписал игрока из топ-5 европейских чемпионатов

24 июля 2025, 11:34 |
122
0
Сауль Ньигес продлил один интересный трансферный рейтинг Фламенго
Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Ньигес

«Фламенго» отметился очередным громким трансфером. Новым игроком команды стал Сауль Ньигес, который перебрался в Бразилию как свободный агент.

Бывший игрок «Атлетико» стал третьим испанцем, который сыграет за «Фламенго». Первыми двумя были Хосе Уфарте (1964) и Пабло Мари (2019).

Сауль Ньигес стал 17-м игроком топ-5 европейских чемпионатов с 2019 года, который перешел во «Фламенго».

Игроки топ-5 лиг Европы, которые перешли во Фламенго

  • 2019: Жерсон (из Ромы), Пабло Мари (из Манчестер Сити), Рафинья (из Баварии), Филипе Луис (из Атлетико)
  • 2020: Габриэль Барбоса (из Интера)
  • 2021: Педро (из Фиорентины), Давид Луис (из Арсенала)
  • 2022: Тьяго Майя (из Лилля), Эрик Пульгар (из Фиорентины), Артуро Видаль (из Интера)
  • 2023: Жерсон (из Марселя)
  • 2024: Винья (из Ромы), Карлос Алькарас (из Саутгемптона), Алекс Сандро (из Ювентуса)
  • 2025: Данило (из Ювентуса), Жоржиньо (из Арсенала), Сауль Ньигес (из Атлетико)
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Сауль Ньигес Фламенго Атлетико Мадрид чемпионат Бразилии по футболу Пабло Мари трансферы
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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