Букмекеры оценили шансы Полесья и Александри в первых матчах ЛК
Специалисты считают, что житомирский клуб должен не заметить сопротивления от «Санта-Коломы»
24 июня две украинские команды начнут свой путь во втором раунде Лиги конференций – свои матчи сыграют «Александрия» и житомирское «Полесье».
Подопечные Руслана Ротаня в Словакии на номинально домашней арене примут представителя Андорры «Санта-Колому». Серебряный призер Премьер-лиги – «Александрия» – в польском городе Катовице встретится с сербским «Партизаном».
Накануне этих противостояний букмекеры оценили шансы команд. Специалисты считают «горожан» фаворитами в первом поединке с сербским клубом (2,49 против 2,93). На ничью можно поставить с коэффициентом 3,20.
В другом матче букмекеры не оставляют фактически никаких шансов на сенсацию для «Санта-Коломы» (1,24 против 12,50 в пользу «Полесья»). Коэффициент на ничью составляет 5,90.
Кроме того были оценены шансы на проход в следующий стадию по итогам двухматчевого противостояния:
- «Александрия» – 1,70
- «Партизан» – 2,03
Если для серебряного призера Украины и «Партизана» коэффициенты примерно равные, то в другой дуэли все наоборот:
- «Полесье» – 1,04
- «Санта-Колома» – 8,30
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер оценил игру полузащитника киевского клуба Владимира Бражко
Агит Кабаел уверен, что его противостояние с украинцем сможет организовать Турки Аль-Шейх