Букмекеры оценили шансы Полесья и Александри в первых матчах ЛК

24 июня две украинские команды начнут свой путь во втором раунде Лиги конференций – свои матчи сыграют «Александрия» и житомирское «Полесье».

Подопечные Руслана Ротаня в Словакии на номинально домашней арене примут представителя Андорры «Санта-Колому». Серебряный призер Премьер-лиги – «Александрия» – в польском городе Катовице встретится с сербским «Партизаном».

Накануне этих противостояний букмекеры оценили шансы команд. Специалисты считают «горожан» фаворитами в первом поединке с сербским клубом (2,49 против 2,93). На ничью можно поставить с коэффициентом 3,20.

В другом матче букмекеры не оставляют фактически никаких шансов на сенсацию для «Санта-Коломы» (1,24 против 12,50 в пользу «Полесья»). Коэффициент на ничью составляет 5,90.

Кроме того были оценены шансы на проход в следующий стадию по итогам двухматчевого противостояния:

«Александрия» – 1,70

«Партизан» – 2,03

Если для серебряного призера Украины и «Партизана» коэффициенты примерно равные, то в другой дуэли все наоборот: