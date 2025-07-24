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Лига конференций
24 июля 2025, 10:20 |
571
1

Букмекеры оценили шансы Полесья и Александри в первых матчах ЛК

Специалисты считают, что житомирский клуб должен не заметить сопротивления от «Санта-Коломы»

24 июля 2025, 10:20 |
571
1
Букмекеры оценили шансы Полесья и Александри в первых матчах ЛК
Полесье Житомир – Санта-Колома

24 июня две украинские команды начнут свой путь во втором раунде Лиги конференций – свои матчи сыграют «Александрия» и житомирское «Полесье».

Подопечные Руслана Ротаня в Словакии на номинально домашней арене примут представителя Андорры «Санта-Колому». Серебряный призер Премьер-лиги – «Александрия» – в польском городе Катовице встретится с сербским «Партизаном».

Накануне этих противостояний букмекеры оценили шансы команд. Специалисты считают «горожан» фаворитами в первом поединке с сербским клубом (2,49 против 2,93). На ничью можно поставить с коэффициентом 3,20.

В другом матче букмекеры не оставляют фактически никаких шансов на сенсацию для «Санта-Коломы» (1,24 против 12,50 в пользу «Полесья»). Коэффициент на ничью составляет 5,90.

Кроме того были оценены шансы на проход в следующий стадию по итогам двухматчевого противостояния:

  • «Александрия» – 1,70
  • «Партизан» – 2,03

Если для серебряного призера Украины и «Партизана» коэффициенты примерно равные, то в другой дуэли все наоборот:

  • «Полесье» – 1,04
  • «Санта-Колома» – 8,30
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Victor673256ua
На мою думку якось дуже оптимістично оцінили шанси Олександрії. Але все покаже гра
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