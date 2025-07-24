Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал, Ливерпуль, Арсенал. Звездный бразилец не может выбрать следующий клуб
Испания
24 июля 2025, 09:55 |
772
0

Реал, Ливерпуль, Арсенал. Звездный бразилец не может выбрать следующий клуб

Фабрицио Романо сообщил последние новости о будущем Родриго

24 июля 2025, 09:55 |
772
0
Реал, Ливерпуль, Арсенал. Звездный бразилец не может выбрать следующий клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго 

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго не может определиться с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

24-летний футболист был недоволен своим положением в команде в прошлом сезоне под руководством Карло Анчелотти. После завершения кампании 2024/25 Родриго провел разговор с президентом «сливочных», в ходе которого сообщил о своих намерениях покинуть королевский клуб.

На данный момент ситуация остается неопределенной, так как бразилец понимает, что может получить шанс проявить себя от испанского тренера Хаби Алонсо, но в то же время не собирается рисковать и рассматривает варианты с другими клубами.

«Сейчас ничего не происходит. Почему? Потому что игрок находится в отпуске, а его агенты ведут переговоры с «Реалом». На этой встрече, насколько я знаю, в Мадриде подтвердили, что готовы отпустить Родриго.

Все ждут решения от футболиста, но он ничего пока не решил. Теперь Родриго вместе со своими агентами должен решить, что он хочет делать – остаться в «Реале», бороться за место в клубе или уйти, изучив все варианты. Есть варианты в Премьер-лиге, есть варианты и в других странах, в том числе в ПСЖ», – сообщил Романо.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги объявил о возвращении форварда
Киевское Динамо отправит в клуб УПЛ лучшего бомбардира чемпионата U-19
Выбрал ПСВ. Воспитанник киевского Динамо перейдет в нидерландский клуб
Реал Мадрид Родриго Гоес Фабрицио Романо трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 ПСЖ
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Футбол | 24 июля 2025, 08:02 7
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги

Анатолий заинтересовал «Манчестер Сити»

Милевский обратился к футболисту Динамо: «Собирай кабину и начинай играть»
Футбол | 23 июля 2025, 17:41 0
Милевский обратился к футболисту Динамо: «Собирай кабину и начинай играть»
Милевский обратился к футболисту Динамо: «Собирай кабину и начинай играть»

Бывший футболист «бело-синих» оценил карьеру Владислава Супряги

Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Футбол | 24.07.2025, 07:43
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Полузащитник Бешикташа: «Намерены подойти ко второй игре с преимуществом»
Футбол | 24.07.2025, 09:51
Полузащитник Бешикташа: «Намерены подойти ко второй игре с преимуществом»
Полузащитник Бешикташа: «Намерены подойти ко второй игре с преимуществом»
Милевский ответил Арде Турану: «Мы с Ярмоленко смеялись с этих слов»
Футбол | 24.07.2025, 07:44
Милевский ответил Арде Турану: «Мы с Ярмоленко смеялись с этих слов»
Милевский ответил Арде Турану: «Мы с Ярмоленко смеялись с этих слов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
23.07.2025, 06:10 3
Бокс
В украинском клубе остался всего один футболист из состава 2024/25
В украинском клубе остался всего один футболист из состава 2024/25
22.07.2025, 08:59
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
23.07.2025, 05:00 1
Бокс
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
22.07.2025, 21:58 181
Футбол
Минай снялся со всех турниров под эгидой ПФЛ
Минай снялся со всех турниров под эгидой ПФЛ
22.07.2025, 12:30 23
Футбол
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
22.07.2025, 08:34 7
Бокс
Александр КРАСЮК: «Никогда не видел Усика таким тяжелым»
Александр КРАСЮК: «Никогда не видел Усика таким тяжелым»
22.07.2025, 11:37
Бокс
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
22.07.2025, 22:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем