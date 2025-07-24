Реал, Ливерпуль, Арсенал. Звездный бразилец не может выбрать следующий клуб

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго не может определиться с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

24-летний футболист был недоволен своим положением в команде в прошлом сезоне под руководством Карло Анчелотти. После завершения кампании 2024/25 Родриго провел разговор с президентом «сливочных», в ходе которого сообщил о своих намерениях покинуть королевский клуб.

На данный момент ситуация остается неопределенной, так как бразилец понимает, что может получить шанс проявить себя от испанского тренера Хаби Алонсо, но в то же время не собирается рисковать и рассматривает варианты с другими клубами.

«Сейчас ничего не происходит. Почему? Потому что игрок находится в отпуске, а его агенты ведут переговоры с «Реалом». На этой встрече, насколько я знаю, в Мадриде подтвердили, что готовы отпустить Родриго.

Все ждут решения от футболиста, но он ничего пока не решил. Теперь Родриго вместе со своими агентами должен решить, что он хочет делать – остаться в «Реале», бороться за место в клубе или уйти, изучив все варианты. Есть варианты в Премьер-лиге, есть варианты и в других странах, в том числе в ПСЖ», – сообщил Романо.