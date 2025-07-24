Полузащитник Бешикташа: «Намерены подойти ко второй игре с преимуществом»

Новичок турецкого клуба «Бешикташ» Оркун Кекчю высказался о первой игре против донецкого «Шахтера» во втором раунде квалификации Лиги Европы.

«Нас ждет сложная игра. «Шахтер» – сильная команда. Там работает тренер Арда Туран. Мы знаем, как он заставляет свои команды играть. Атмосфера будет классной, ожидается хороший матч. Ждем болельщиков на стадионе. Мы хорошо подготовились с тренером и командой. Хотим достичь хорошего результата. Намерены подойти ко второй игре с преимуществом.

Свой последний матч я сыграл три недели назад. Затем имел 5-6 дней отдыха. После трансфера сразу присоединился к сборам. Но не считаю, что что-то потерял. Я готов, но решение будут принимать тренер и штаб.

Я волнуюсь, но не так сильно, как во время церемонии подписания контракта. Завтра я буду делать то, что больше всего люблю – играть в футбол. Волнение есть, но меньше. Не могу дождаться завтрашнего дня. Верю, что болельщики придут и заполнят стадион.

Я не принимаю решений по составу – это решает тренер. Но мне очень нравится Демир Эге. Мы играли друг против друга в Португалии. Он молодой, но очень качественный. Я ему доверяю. А как нас расположат в полузащите – зависит от тренера. Со всеми в команде у меня хорошие отношения, я со всеми легко нахожу общий язык.

Когда я ехал сюда, уже принял решение. Если «Бешикташ» захочет меня оставить – я останусь до конца. Я не мыслю категориями «поеду в Европу». Я там, где чувствую себя счастливым. И сейчас я полностью сосредоточен на «Бешикташе», – сказал Оркун.