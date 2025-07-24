Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Бешикташа: «Намерены подойти ко второй игре с преимуществом»
Лига Европы
24 июля 2025, 09:51 |
306
0

Полузащитник Бешикташа: «Намерены подойти ко второй игре с преимуществом»

Оркун Кекчю прокомментировал предстоящую дуэль с «Шахтером»

24 июля 2025, 09:51 |
306
0
Полузащитник Бешикташа: «Намерены подойти ко второй игре с преимуществом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оркун Кекчю

Новичок турецкого клуба «Бешикташ» Оркун Кекчю высказался о первой игре против донецкого «Шахтера» во втором раунде квалификации Лиги Европы.

«Нас ждет сложная игра. «Шахтер» – сильная команда. Там работает тренер Арда Туран. Мы знаем, как он заставляет свои команды играть. Атмосфера будет классной, ожидается хороший матч. Ждем болельщиков на стадионе. Мы хорошо подготовились с тренером и командой. Хотим достичь хорошего результата. Намерены подойти ко второй игре с преимуществом.

Свой последний матч я сыграл три недели назад. Затем имел 5-6 дней отдыха. После трансфера сразу присоединился к сборам. Но не считаю, что что-то потерял. Я готов, но решение будут принимать тренер и штаб.

Я волнуюсь, но не так сильно, как во время церемонии подписания контракта. Завтра я буду делать то, что больше всего люблю – играть в футбол. Волнение есть, но меньше. Не могу дождаться завтрашнего дня. Верю, что болельщики придут и заполнят стадион.

Я не принимаю решений по составу – это решает тренер. Но мне очень нравится Демир Эге. Мы играли друг против друга в Португалии. Он молодой, но очень качественный. Я ему доверяю. А как нас расположат в полузащите – зависит от тренера. Со всеми в команде у меня хорошие отношения, я со всеми легко нахожу общий язык.

Когда я ехал сюда, уже принял решение. Если «Бешикташ» захочет меня оставить – я останусь до конца. Я не мыслю категориями «поеду в Европу». Я там, где чувствую себя счастливым. И сейчас я полностью сосредоточен на «Бешикташе», – сказал Оркун.

По теме:
Две ничьи и победа. Известный тренер спрогнозировал наши матчи в ЛЕ и ЛК
Бешикташ – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Наша мечта – выйти в финал». Тренер Бешикташа о первой игре с Шахтером
Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Оркун Кёкчю
Андрей Витренко Источник: ФК Бешикташ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Клуб Первой лиги продемонстрировал обновленный стадион
Футбол | 24 июля 2025, 09:32 1
ФОТО. Клуб Первой лиги продемонстрировал обновленный стадион
ФОТО. Клуб Первой лиги продемонстрировал обновленный стадион

«Буковина» активно работает над реконструкцией арены

Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Футбол | 24 июля 2025, 08:02 7
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги

Анатолий заинтересовал «Манчестер Сити»

Милевский обратился к футболисту Динамо: «Собирай кабину и начинай играть»
Футбол | 23.07.2025, 17:41
Милевский обратился к футболисту Динамо: «Собирай кабину и начинай играть»
Милевский обратился к футболисту Динамо: «Собирай кабину и начинай играть»
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 24.07.2025, 07:07
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
Футбол | 23.07.2025, 10:51
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
22.07.2025, 21:58 181
Футбол
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
23.07.2025, 06:00 1
Бокс
Два звездных игрока Реала не разговаривают с Винисиусом. Известна причина
Два звездных игрока Реала не разговаривают с Винисиусом. Известна причина
22.07.2025, 11:52 3
Футбол
Александр КРАСЮК: «Никогда не видел Усика таким тяжелым»
Александр КРАСЮК: «Никогда не видел Усика таким тяжелым»
22.07.2025, 11:37
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы хотите, чтобы он умер на ринге?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы хотите, чтобы он умер на ринге?»
22.07.2025, 15:31 2
Бокс
Отказать будет тяжело. Топ-клуб АПЛ предложил рекордную сумму по Забарному
Отказать будет тяжело. Топ-клуб АПЛ предложил рекордную сумму по Забарному
22.07.2025, 23:55 6
Футбол
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
23.07.2025, 01:00 2
Бокс
Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова
Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова
22.07.2025, 10:01 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем