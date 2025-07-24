ФОТО. Как Александрия провела предматчевую тренировку на арене в Катовице

Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, стартует в квалификации Лиги конференций 2025/26.

24 июля в 20:00 команда УПЛ сыграет первый матч второго раунда отбора против сербского клуба Партизан.

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Встреча пройдет на стадионе ГКС в польском городе Катовице. Ответная игра состоится 31 июля в сербском Белграде.

ФОТО. Александрия провела предматчевую тренировку на арене в Катовице