СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июля

В четверг, 24 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Полесье – Санта-Колома

1.21 – 6.58 – 15.50

20:00 Александрия – Партизан

2.43 – 3.23 – 3.12

21:00 Бешикташ – Шахтер

2.25 – 3.56 – 3.16

ТЕННИС

17:00 Эмма Радукану – Наоми Осака

1.91 – 1.89

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