Другие новости24 июля 2025, 04:18 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
24 июля 2025, 04:18 |
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В четверг, 24 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Полесье – Санта-Колома
20:00 Александрия – Партизан
21:00 Бешикташ – Шахтер
ТЕННИС
17:00 Эмма Радукану – Наоми Осака
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