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24 июля 2025, 04:18 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

24 июля 2025, 04:18 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июля
ФК Шахтер. Арда Туран

В четверг, 24 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Полесье – Санта-Колома

Ggbet 1.21 – 6.58 – 15.50

20:00 Александрия – Партизан

Ggbet 2.43 – 3.23 – 3.12

21:00 Бешикташ – Шахтер

Ggbet 2.25 – 3.56 – 3.16

ТЕННИС

17:00 Эмма Радукану – Наоми Осака

Ggbet 1.91 – 1.89

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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