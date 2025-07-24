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Украина. Премьер лига
24 июля 2025, 03:02 | Обновлено 24 июля 2025, 03:14
51
0

ОФИЦИАЛЬНО. Не останавливается. Ветеран Эшли Янг нашел себе клуб

Клуб из Чемпионшипа «Ипсвич» сообщил о подписании легенды

24 июля 2025, 03:02 | Обновлено 24 июля 2025, 03:14
51
0
ОФИЦИАЛЬНО. Не останавливается. Ветеран Эшли Янг нашел себе клуб
ФК Ипсвич. Эшли Янг

40-летний английский защитник Эшли Янг не будет завершать карьеру и подписал однолетний контракт с «Ипсвичем».

Об этом сообщили на страницах социальных сетей клуба.

Янг в прошлом сезоне провел в составе «Эвертона» 32 матча и забил один гол.

«Ипсвич» по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип, поэтому Янг должен помочь команде быстро вернуться в элитный дивизион.

Защитник начинал свою профессиональную карьеру в «Уотфорде». Также играл за «Астон Виллу» и «Манчестер Юнайтед», где получил большую популярность.

В сезоне 2020/21 играл в итальянской Серии А за миланский «Интер».

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Эшли Янг Ипсвич трансферы Чемпионшип свободный агент Эвертон
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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