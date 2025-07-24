ОФИЦИАЛЬНО. Не останавливается. Ветеран Эшли Янг нашел себе клуб
Клуб из Чемпионшипа «Ипсвич» сообщил о подписании легенды
40-летний английский защитник Эшли Янг не будет завершать карьеру и подписал однолетний контракт с «Ипсвичем».
Об этом сообщили на страницах социальных сетей клуба.
Янг в прошлом сезоне провел в составе «Эвертона» 32 матча и забил один гол.
«Ипсвич» по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип, поэтому Янг должен помочь команде быстро вернуться в элитный дивизион.
Защитник начинал свою профессиональную карьеру в «Уотфорде». Также играл за «Астон Виллу» и «Манчестер Юнайтед», где получил большую популярность.
В сезоне 2020/21 играл в итальянской Серии А за миланский «Интер».
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