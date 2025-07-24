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Сборная УКРАИНЫ
24 июля 2025, 00:28 |
151
0

Тренеры юниорской сборной Украины обратили внимание на украинца из Венгрии

У Михайленко может быть приятная головная боль

24 июля 2025, 00:28 |
151
0
Тренеры юниорской сборной Украины обратили внимание на украинца из Венгрии
УАФ. Сборная Украины U-20

С 27 сентября по 19 октября в Чили состоится финальная часть юниорского чемпионата мира по футболу (U-20). Среди участников и сборная Украины.

Как стало известно Sport.ua, тренерский штаб во главе с Дмитрием Михайленко сейчас определяется с потенциальными кандидатами на участие в мировом форуме, которые представляют не только отечественные клубы, но и зарубежные.

В последнее время в поле зрения наших тренеров оказался 20-летний нападающий Александр Пищур, который 2 июля подписал контракт с венгерским «Дьор», выступающим в элитном дивизионе соседней страны. В июльском спарринге с «Карпатами» на сборах в Австрии он был нацелен на ворота и отличился результативной передачей.

Похоже, что Дмитрий Михайленко не сможет избежать приятной головной боли, ведь ему есть из кого выбирать среди нападающих. На место в сборной также претендуют Артем Степанов, который много забивает за немецкий «Нюрнберг», и Матвей Пономаренко, который все чаще попадает в заявку киевского «Динамо».

Ранее мы сообщали, что экс-хавбек сборной Дмитрий Михайленко вспомнил, как президент Украины просил его перейти в «Динамо».

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Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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