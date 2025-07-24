Экс-защитник Шахтера: «Туран знает все уязвимые места Бешикташа»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первый матч квалификации Лиги Европы по футболу между турецким «Бешикташем» и нашими «горняками», который состоится 24 июля в Стамбуле.

«Одним из «козырей» донецкой команды является то, что их новый руководитель турецкий специалист Арда Туран прекрасно знаком с сильными и уязвимыми местами «Бешикташа». Конечно, он постарается настроить подопечных так, чтобы они создали как можно больше проблем хозяевам. Еще одно преимущество «Шахтера» в том, что «Бешикташ» ограничивался только контрольными матчами, тогда как «горняки» уже провели в последнее время два официальных поединка – с финским «Ильвесом». А это существенная разница.

Также, на мой взгляд, у «Шахтера» более сбалансированный состав, важно, что игроки уже привыкли к требованиям амбициозного Турана.

Что касается «Бешикташа», то, конечно, им гарантирована безумная поддержка 12-го игрока – болельщиков. Но у «Шахтера» достаточно опытных футболистов, для которых переполненные гостевые трибуны только служат стимулом прыгнуть выше головы.

Я склоняюсь к тому, что «горняки» возьмут верх – 1:0».

Ранее мы сообщали, что тренер «Шахтера» Арда Туран дал предматчевую пресс-конференцию перед игрой с «Бешикташем».