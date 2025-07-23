Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Четвертая ракетка мира призвал ATP сократить теннисный сезон
ATP
23 июля 2025, 21:25 | Обновлено 24 июля 2025, 09:37
807
1

Четвертая ракетка мира призвал ATP сократить теннисный сезон

Тейлор Фритц раскритиковал насыщенный теннисный график

23 июля 2025, 21:25 | Обновлено 24 июля 2025, 09:37
807
1
Четвертая ракетка мира призвал ATP сократить теннисный сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Четвертая ракетка мира Тейлор Фритц призвал сократить теннисный сезон, комментируя массовые снятия топ-игроков с канадского Мастерса 2025.

С турнира серии ATP 1000 в Торонто снялись сразу четыре из шести лучших теннисистов рейтинга ATP: Янник Синнер, Карлос Алькарас, Джек Дрейпер и Новак Джокович. Также не примут участия Томми Пол, Григор Димитров, Себастьян Корда, Хуберт Хуркач и Джордан Томпсон.

Третья ракетка мира Александр Зверев будет посеян под первым номером в Канаде, а американец Тейлор Фритц – под вторым. Лоренцо Музетти и Бен Шелтон, занимающие седьмое и восьмое места в мировом рейтинге, будут посеяны под третьим и четвертым номерами соответственно.

Накануне своего выступления на хардовом турнире ATP 500 в Вашингтоне, столице США, Фритц назвал теннисный календарь «сумасшедшим».

«Да, думаю, что, вероятно, почти все игроки уже долгое время просят сократить сезон, но все, что мы делаем – только удлиняем его, добавляем все больше турниров, делаем турниры длиннее.

Кубок Хопмана прошел после Уимблдона. Я даже не знал, что он проводится. Там играли Феликс (Оже-Альяссим) и (Флавио) Коболли – турнир сразу после Уимблдона, и кто-то из них приехал играть сюда. Это безумие. Мы просто продолжаем добавлять события в календарь снова и снова.

Они вроде бы сократили некоторые участки сезона, чтобы освободить дополнительную неделю между двумя турнирами – Уимблдоном и Канадой. Смешно, как можно сокращать календарь, чтобы освободить место под другой турнир, но не получается сделать так, чтобы просто оставить это место свободным.

Я бы хотел, чтобы все вернулось к двухнедельному формату, и мы могли бы хотя бы на неделю сократить сезон. Не знаю. Но тенниса стало слишком много. Нас ждет очень насыщенный график».

Комментируя спорный 12-дневный формат турниров серии Мастерс, 27-летний теннисист добавил:

«Честно говоря, я жалуюсь на длительность двухнедельных турниров, но в то же время мне не так уж и не нравится играть матч, а потом иметь день отдыха перед следующим. Это странно – все зависит от моего настроя и того, как я себя чувствую. В одни недели мне хочется сыграть все подряд, а в другие – наоборот, нужен день отдыха между матчами».

По теме:
Массовое снятие топовых теннисистов с канадского Мастерса продолжается
Алькарас извинился перед болельщиками и раскрыл причину снятия с Мастерса
КОРРЕТХА: «Я считаю, что Карлосу Алькарасу сейчас нужен отдых»
Тейлор Фритц ATP Торонто
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis365
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УИЛЬЯМС: «Первый матч после такого перерыва всегда невероятно трудный»
Теннис | 23 июля 2025, 13:25 0
УИЛЬЯМС: «Первый матч после такого перерыва всегда невероятно трудный»
УИЛЬЯМС: «Первый матч после такого перерыва всегда невероятно трудный»

Семикратная чемпионка турниров Большого шлема провела пресс-конференцию

Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Бокс | 24 июля 2025, 08:32 9
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма

Александру пришлось заплатить налог

ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
Футбол | 23.07.2025, 23:00
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
Йожеф Сабо назвал игрока Динамо, у которого нет характера и мастерства
Футбол | 24.07.2025, 07:13
Йожеф Сабо назвал игрока Динамо, у которого нет характера и мастерства
Йожеф Сабо назвал игрока Динамо, у которого нет характера и мастерства
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
Бокс | 23.07.2025, 19:59
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
У чому проблема? Тяжко грати - пропускайте. Як дехто. Це ж не футбол із баскетболом, де склад на ігри визначає тренер. Тут сам, любий, сам.
Ответить
0
Популярные новости
Протест Пуэрто-Рико отклонен. Украина впервые в истории – в Лиге наций
Протест Пуэрто-Рико отклонен. Украина впервые в истории – в Лиге наций
22.07.2025, 10:08 5
Волейбол
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
23.07.2025, 06:00 1
Бокс
АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»
АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»
22.07.2025, 11:20 1
Бокс
Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова
Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова
22.07.2025, 10:01 12
Футбол
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
22.07.2025, 22:23
Футбол
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
22.07.2025, 08:34 7
Бокс
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
23.07.2025, 11:29 119
Футбол
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
22.07.2025, 21:58 181
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем