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Лига Европы
23 июля 2025, 20:46 | Обновлено 23 июля 2025, 20:55
115
0

ВИДЕО. Полет нормальный. Как прошел путь Шахтера из Словении в Турцию

Горняки в Стамбуле проведут матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы

23 июля 2025, 20:46 | Обновлено 23 июля 2025, 20:55
115
0
ВИДЕО. Полет нормальный. Как прошел путь Шахтера из Словении в Турцию
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» прибыли в Турцию на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Бешикташем».

Утром 23 июля «горняки» чартерным авиарейсом вылетели из словенской Любляны и около 12:00 по местному времени приземлились в аэропорту Стамбула.

Вечером «Шахтер» ждут привычные медиа-активности: главный тренер Арда Туран и полузащитник Георгий Судаков примут участие в предматчевой пресс-конференции, после которой состоится открытая тренировка команды на стадионе.

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Бешикташ» – «Шахтер» состоится 24 июля в Стамбуле на «Бешикташ Стэдиум». Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

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Бешикташ видео фото Лига Европы Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы Бешикташ - Шахтер переезд (перелет)
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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