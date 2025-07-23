ВИДЕО. Полет нормальный. Как прошел путь Шахтера из Словении в Турцию
Горняки в Стамбуле проведут матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы
Футболисты «Шахтера» прибыли в Турцию на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Бешикташем».
Утром 23 июля «горняки» чартерным авиарейсом вылетели из словенской Любляны и около 12:00 по местному времени приземлились в аэропорту Стамбула.
Вечером «Шахтер» ждут привычные медиа-активности: главный тренер Арда Туран и полузащитник Георгий Судаков примут участие в предматчевой пресс-конференции, после которой состоится открытая тренировка команды на стадионе.
Первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Бешикташ» – «Шахтер» состоится 24 июля в Стамбуле на «Бешикташ Стэдиум». Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.
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