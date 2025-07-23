Георгий СУДАКОВ: «У меня теперь новая позиция на поле. Указание тренера»

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков высказал мнение о предстоящем матче квалификации Лиги Европы против Бешикташа.

Игрок отметил, что теперь изменилась его позиция на поле – не восьмерка, а чистая десятка.

Первая встреча состоится в четверг, начало в 21:00.

– На сайте «Бешикташа» было интервью, в котором Уле Гуннар Сульшер сказал, что они фактически обыграли «Шахтер». Читает ли это команда и как реагирует? Обычно в футболе это дополнительно мотивирует – бывает ли такое?

– Честно говоря, я не читал это интервью, видел только интервью с вратарем, если не ошибаюсь. Я категорически не приемлю подобные комментарии: у нас свой путь, свой план, и мы готовимся к этой игре. Думаю, сейчас рано что-либо говорить. Поговорим после второй игры.

– Не могли бы вы немного рассказать о плане «Шахтера»? Что вы думаете о сопернике?

– Конечно, мы понимаем уровень этой команды и игроков – это топовые игроки, особенно теперь, когда подписали Абрахама и Кекчю. Рафа Силва и Жоау Мариу невероятные игроки. Но у нас также есть качественные игроки, которые подписали контракты зимой, так что, думаю, нас ждет очень интересная игра. Увидим всё на поле.

– Изменилась ли ваша роль на поле с приходом нового тренера и как именно? Расскажите подробнее, потому что это много обсуждается в прессе.

– Да, действительно немного изменилось: если раньше я играл чуть ниже – наверное, восьмым номером, то теперь я в основном играю чистой десяткой – выше. Тренер постоянно говорит мне не опускаться, а наоборот, рваться вперед и бить по воротам. В принципе, это и изменилось, и в целом, как я играл раньше, так и нужно делать. Так что ничего особенного, Мистер просто подсказывает, потому что он действительно уделяет много внимания деталям, о которых я раньше не задумывался, а теперь смотрю на это совершенно иначе.