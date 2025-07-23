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ITF
23 июля 2025, 20:18 | Обновлено 23 июля 2025, 20:21
47
0

Электронная система судейства (ELC) будет расширена на турниры ITF

Электронное судейство больше не будет прерогативой исключительно крупных турниров

23 июля 2025, 20:18 | Обновлено 23 июля 2025, 20:21
47
0
Электронная система судейства (ELC) будет расширена на турниры ITF
Presse Sports

Электронная система судейства (ELC), применяемая в ATP и WTA-туре (за исключением Ролан Гаррос), будет расширена на турниры ITF и национальные соревнования. Об этом в среду, 23 июля, объявила Международная федерация тенниса (ITF). В зависимости от бюджета соревнований предусмотрено три уровня технологии.

Электронное судейство больше не будет прерогативой исключительно крупных турниров. Международная федерация тенниса объявила о введении новой трехуровневой классификации (Золото, Серебро и Бронза), чтобы сделать технологию доступной для соревнований меньшего масштаба. Это решение согласовано с организаторами четырех турниров Большого шлема, ATP и WTA.

Система электронного судейства заменила линейных судей, и ее решения теоретически не могут быть оспорены игроками или отменены судьей на вышке.

До сих пор технология использовалась преимущественно на турнирах ATP и WTA, а также в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. Теперь она станет доступной и для национальных турниров, а также для соревнований ITF – мужских (Futures) и женских (ITF Pro) – с адаптацией под более скромные логистические и финансовые условия.

Системы уровня «Золото» останутся эксклюзивом для элитных соревнований. Системы «Серебро» и «Бронза» разработаны с учетом меньших бюджетов: они требуют меньше инфраструктуры и не нуждаются в присутствии операторов за пределами корта.

На данный момент в категорию «Золото» входят четыре технологии (Hawk-Eye, Foxtenn, IMGA ELC и Sentinel), в категорию «Серебро» – две (PlayReplay и Zenniz Smart Court). Технологий категории «Бронза» пока не существует.

Система электронного судейства впервые была представлена на Итоговом турнире ATP в 2017 году и получила широкое распространение во время пандемии COVID-19. Впервые на Уимблдоне она была официально применена в 2025 году.

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Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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