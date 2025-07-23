Украина. Премьер лига23 июля 2025, 20:35 | Обновлено 23 июля 2025, 21:12
2010
2
Стало известно, сколько Александрия заработала на продаже лидера
Трансфер Кравченко оценивается в 1 миллион евро
23 июля 2025, 20:35 | Обновлено 23 июля 2025, 21:12
2010
2
В среду клуб УПЛ Полесье объявил о переходе основного защитника Александрии Никиты Кравченко. Игрок подписал контракт на три года.
По информации Transfermarkt, переход обошелся житомирскому клубу в 1 миллион евро.
В прошлом сезоне Кравченко был одним из ключевых игроков команды, которая заняла в УПЛ второе место. Провел 28 матчей и сделал 8 результативных передач.
Интересно, что ранее Александрия свободными агентами отпустила Александра Филиппова и Артема Шабанова.
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