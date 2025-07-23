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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 20:35 | Обновлено 23 июля 2025, 21:12
2010
2

Стало известно, сколько Александрия заработала на продаже лидера

Трансфер Кравченко оценивается в 1 миллион евро

23 июля 2025, 20:35 | Обновлено 23 июля 2025, 21:12
2010
2
Стало известно, сколько Александрия заработала на продаже лидера
ФК Полесье

В среду клуб УПЛ Полесье объявил о переходе основного защитника Александрии Никиты Кравченко. Игрок подписал контракт на три года.

По информации Transfermarkt, переход обошелся житомирскому клубу в 1 миллион евро.

В прошлом сезоне Кравченко был одним из ключевых игроков команды, которая заняла в УПЛ второе место. Провел 28 матчей и сделал 8 результативных передач.

Интересно, что ранее Александрия свободными агентами отпустила Александра Филиппова и Артема Шабанова.

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Никита Кравченко Александрия Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Lesovij7
Кто завтра будет обыграть сербов? Что за подход к соревнованиям, ради чего это серебро?
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