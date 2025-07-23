Стало известно, сколько Александрия заработала на продаже лидера

В среду клуб УПЛ Полесье объявил о переходе основного защитника Александрии Никиты Кравченко. Игрок подписал контракт на три года.

По информации Transfermarkt, переход обошелся житомирскому клубу в 1 миллион евро.

В прошлом сезоне Кравченко был одним из ключевых игроков команды, которая заняла в УПЛ второе место. Провел 28 матчей и сделал 8 результативных передач.

Интересно, что ранее Александрия свободными агентами отпустила Александра Филиппова и Артема Шабанова.