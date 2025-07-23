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Чемпионат Европы
23 июля 2025, 18:23 | Обновлено 23 июля 2025, 18:25
98
0

Германия – Испания. Полуфинал женского Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 23 июля в 22:00 полуфинальный матч женского ЧЕ-2025

23 июля 2025, 18:23 | Обновлено 23 июля 2025, 18:25
98
0
Германия – Испания. Полуфинал женского Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

23 июля в 22:00 состоится полуфинальный матч женского Евро-2025.

Сборные Германии и Испании сыграют на стадионе Летцигрунд в швейцарском Цюрихе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель выйдет в финал женского чемпионата Европы 2025, где встретится с Англией, которая переиграла Италию (2:1 д.в.).

Финальный матч женского ЧЕ-2025 состоится 27 июля в швейцарском Базеле.

Сетка плей-офф

Германия – Испания. Полуфинал женского Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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