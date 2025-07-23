Чемпионат Европы23 июля 2025, 18:23 | Обновлено 23 июля 2025, 18:25
98
0
Германия – Испания. Полуфинал женского Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 июля в 22:00 полуфинальный матч женского ЧЕ-2025
23 июля 2025, 18:23 | Обновлено 23 июля 2025, 18:25
98
0
23 июля в 22:00 состоится полуфинальный матч женского Евро-2025.
Сборные Германии и Испании сыграют на стадионе Летцигрунд в швейцарском Цюрихе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победитель выйдет в финал женского чемпионата Европы 2025, где встретится с Англией, которая переиграла Италию (2:1 д.в.).
Финальный матч женского ЧЕ-2025 состоится 27 июля в швейцарском Базеле.
Сетка плей-офф
Германия – Испания. Полуфинал женского Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 июля 2025, 19:22 0
Нико Янкович привлекает внимание чемпиона Украины
Футбол | 22 июля 2025, 21:58 181
Киевляне уверенно стартовали в квалификации Лиги чемпионов
Бокс | 23.07.2025, 05:00
Авто/мото | 23.07.2025, 14:05
Бокс | 23.07.2025, 07:40
Комментарии 0
Популярные новости
22.07.2025, 08:34 6
Футбол
Футбол
22.07.2025, 07:35 8
21.07.2025, 21:25 3
22.07.2025, 00:30 1
22.07.2025, 15:31 1
22.07.2025, 07:30 2