Англия – Италия – 2:1 (д.в.). Напряженный полуфинал ЧЕ. Видео голов и обзор

22 июля на стадионе Стад де Женев в Женеве состоялся полуфинальный матч женского Евро-2025 между сборными Англии и Италии.

В напряженной борьбе, которая длилась более 120 минут, англичанки одержали тяжелую победу со счетом 2:1 после дополнительного времени.

Итальянки открыли счет на 33-й минуте усилиями Барбары Бонансеа.

Англия драматично спасла игру, сравняв счет лишь на 90+6-й минуте благодаря голу Мишель Агьеманг.

В дополнительное время на 119-й минуте Хлоя Келли сначала не реализовала пенальти, но сразу же исправилась на добивании, забив решающий гол.

Англия вышла в финал женского чемпионата Европы 2025, где встретится с Германией или Испанией.

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

Полуфинал, 22 июля 2025, Женева (Швейцария)

Англия – Италия – 2:1 (д.в.)

Голы: Агьеманг, 90+6, Келли, 119 – Бонансеа, 33

Видео голов и обзор матча