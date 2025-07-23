Англия – Италия – 2:1 (д.в.). Напряженный полуфинал ЧЕ. Видео голов и обзор
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22 июля на стадионе Стад де Женев в Женеве состоялся полуфинальный матч женского Евро-2025 между сборными Англии и Италии.
В напряженной борьбе, которая длилась более 120 минут, англичанки одержали тяжелую победу со счетом 2:1 после дополнительного времени.
Итальянки открыли счет на 33-й минуте усилиями Барбары Бонансеа.
Англия драматично спасла игру, сравняв счет лишь на 90+6-й минуте благодаря голу Мишель Агьеманг.
В дополнительное время на 119-й минуте Хлоя Келли сначала не реализовала пенальти, но сразу же исправилась на добивании, забив решающий гол.
Англия вышла в финал женского чемпионата Европы 2025, где встретится с Германией или Испанией.
Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин
Полуфинал, 22 июля 2025, Женева (Швейцария)
Англия – Италия – 2:1 (д.в.)
Голы: Агьеманг, 90+6, Келли, 119 – Бонансеа, 33
Видео голов и обзор матча
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