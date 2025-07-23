НХЛ объединяется с футбольной Серией А на Олимпиаде в Милане

НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) объявили об официальном партнерстве с высшей футбольной лигой Италии – Серией А. Партнерство является частью более масштабной кампании, предваряющей зимние Игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где НХЛ впервые с 2014 года вернется на олимпийский лед.

Соглашение предусматривает совместные медиа-мероприятия и обмен игроками между двумя видами спорта во время европейской предсезонной подготовки НХЛ. Отдельные хоккеисты посетят спортивные объекты нескольких итальянских клубов, посетят матч на стадионе «Сан-Сиро» и наоборот. Звезды Серии А присоединятся к игрокам НХЛ на мероприятии в Милане 22 августа, за день до начала нового футбольного сезона.

«Олимпиада в Милане станет мировым событием. Мы хотим объединить две величайшие спортивные культуры и представить наших игроков в уникальной итальянской атмосфере. Как глобальная лига с игроками из 21 страны, мы хотим охватить болельщиков всех видов спорта. Серия А имеет уникальный статус в Италии, так же как НХЛ в Канаде или США. Именно поэтому мы рады объединить усилия и создать контент, объединяющий хоккей и футбол», – заявил директор по развитию бизнеса НХЛ Кит Вахтель.

Инициатива партнерства возникла после обмена свитерами между хоккеистом «Рейнджерс» Микой Зибанеджадом и легендами футбола Андреа Пирло и Марко Матерацци в «Мэдисон Сквер Гарден».

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 11 по 22 февраля 2026 года.