Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Хоккей
  3. Новости хоккея
  4. НХЛ объединяется с футбольной Серией А на Олимпиаде в Милане
НХЛ
23 июля 2025, 17:50 | Обновлено 23 июля 2025, 18:18
67
0

НХЛ объединяется с футбольной Серией А на Олимпиаде в Милане

Популярные лиги рады создать контент, объединяющий два вида спорта

23 июля 2025, 17:50 | Обновлено 23 июля 2025, 18:18
67
0
НХЛ объединяется с футбольной Серией А на Олимпиаде в Милане

НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) объявили об официальном партнерстве с высшей футбольной лигой Италии – Серией А. Партнерство является частью более масштабной кампании, предваряющей зимние Игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где НХЛ впервые с 2014 года вернется на олимпийский лед.

Соглашение предусматривает совместные медиа-мероприятия и обмен игроками между двумя видами спорта во время европейской предсезонной подготовки НХЛ. Отдельные хоккеисты посетят спортивные объекты нескольких итальянских клубов, посетят матч на стадионе «Сан-Сиро» и наоборот. Звезды Серии А присоединятся к игрокам НХЛ на мероприятии в Милане 22 августа, за день до начала нового футбольного сезона.

«Олимпиада в Милане станет мировым событием. Мы хотим объединить две величайшие спортивные культуры и представить наших игроков в уникальной итальянской атмосфере. Как глобальная лига с игроками из 21 страны, мы хотим охватить болельщиков всех видов спорта. Серия А имеет уникальный статус в Италии, так же как НХЛ в Канаде или США. Именно поэтому мы рады объединить усилия и создать контент, объединяющий хоккей и футбол», – заявил директор по развитию бизнеса НХЛ Кит Вахтель.

Инициатива партнерства возникла после обмена свитерами между хоккеистом «Рейнджерс» Микой Зибанеджадом и легендами футбола Андреа Пирло и Марко Матерацци в «Мэдисон Сквер Гарден».

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 11 по 22 февраля 2026 года.

По теме:
Перед Олимпиадой Словакия заменила наставника. Он выигрывал Кубок Стэнли
ФОТО. Рома презентовала третий комплект формы на сезон 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик сменил игровой номер в Роме
Олимпийские игры 2026 Серия A НХЛ
Вячеслав Волков
Вячеслав Волков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

От добра добра не ищут. Канада назвала тренеров на Олимпиаду
Хоккей | 22 июля 2025, 18:55 0
От добра добра не ищут. Канада назвала тренеров на Олимпиаду
От добра добра не ищут. Канада назвала тренеров на Олимпиаду

Состав тренерского штаба остается неизменным после победы в Кубке четырех наций

Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Футбол | 22 июля 2025, 22:23 0
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого поединка 2-го раунда квалификации ЛЧ

Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Бокс | 23.07.2025, 06:00
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
Бокс | 23.07.2025, 01:00
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
Без Роналду. Обнародована команда лучших футболистов в истории
Футбол | 23.07.2025, 11:40
Без Роналду. Обнародована команда лучших футболистов в истории
Без Роналду. Обнародована команда лучших футболистов в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Для меня 1-й – он». Усик объяснил, почему не считает себя лучшим в истории
«Для меня 1-й – он». Усик объяснил, почему не считает себя лучшим в истории
21.07.2025, 21:25 3
Бокс
АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»
АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»
22.07.2025, 11:20
Бокс
ФОТО. Сын Реброва побывал на бою Усика и сфотографировался с легендами
ФОТО. Сын Реброва побывал на бою Усика и сфотографировался с легендами
22.07.2025, 04:39 1
Футбол
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
22.07.2025, 21:58 181
Футбол
Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
21.07.2025, 23:37 6
Футбол
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
23.07.2025, 06:10 3
Бокс
Хет-трик с пенальти. Матч отбора к ЛЧ в Познани завершился со счетом 7:1
Хет-трик с пенальти. Матч отбора к ЛЧ в Познани завершился со счетом 7:1
22.07.2025, 23:44
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
23.07.2025, 09:05 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем