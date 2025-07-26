Спортдир клуба УПЛ: «Это самое сложное трансферное окно. Все срывается»

Спортивный директор клуба УПЛ Верес Юрий Габовда рассказал, что в условиях войны игроки все чаще отказываются ехать в украинский чемпионат.

«Это самое сложное трансферное окно за период, который я нахожусь в Вересе. Если бы мы закрыли те позиции, которые были наработаны – мы бы смело шагали уже в новый сезон с большой уверенностью. Но, к сожалению, многие игроки в последний момент срывались и мы переключались уже на других кандидатов».

«Но были такие, которые согласились легко. В качестве примера – Костас Стамулис. Разговор с ним был коротким, и он много на войне не акцентировал», – сказал Габовда.

При этом Верес нынешним летом подписал уже восемь новичков.