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Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 15:59 | Обновлено 26 июля 2025, 16:35
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0

Спортдир клуба УПЛ: «Это самое сложное трансферное окно. Все срывается»

Габовда рассказал об усилении Вереса

26 июля 2025, 15:59 | Обновлено 26 июля 2025, 16:35
530
0
Спортдир клуба УПЛ: «Это самое сложное трансферное окно. Все срывается»
ФК Верес. Юрий Габовда

Спортивный директор клуба УПЛ Верес Юрий Габовда рассказал, что в условиях войны игроки все чаще отказываются ехать в украинский чемпионат.

«Это самое сложное трансферное окно за период, который я нахожусь в Вересе. Если бы мы закрыли те позиции, которые были наработаны – мы бы смело шагали уже в новый сезон с большой уверенностью. Но, к сожалению, многие игроки в последний момент срывались и мы переключались уже на других кандидатов».

«Но были такие, которые согласились легко. В качестве примера – Костас Стамулис. Разговор с ним был коротким, и он много на войне не акцентировал», – сказал Габовда.

При этом Верес нынешним летом подписал уже восемь новичков.

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Верес Ровно Юрий Габовда трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: ФК Верес
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