Испанский левый защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья рассказал, что думает о переходе английского вингера Нони Мадуэке в лондонский «Арсенал»:

«Да, я думаю, что его решение уехать за день до финала КЧМ было странным. Я считаю, что он упустил хорошую возможность, хотя он и не играл в стартовом составе. Я действительно думаю, что это произошло из-за всего, что происходило вокруг его будущего, и в итоге, на мой взгляд, это могло задержать его на несколько дней, поскольку он уехал на день раньше или что-то в этом роде. Ему не стоило ничего ждать до следующего дня. В итоге, я считаю, что он упустил довольно хорошую возможность.

Его медаль победителя КЧМ забрал Дональд Трамп. Он положил ее в карман. Он хранит ее в Белом доме, в очень удобном месте».