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Лига Европы
23 июля 2025, 17:21 |
478
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Бешикташ – Шахтер

Первый поединок второго раунда отбора к ЛЕ 2025/26 состоится 24 июля в 21:00 по Киеву

23 июля 2025, 17:21 |
478
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Бешикташ – Шахтер
Коллаж Sport.ua

24 июля донецкий Шахтер проведет первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против турецкой команды Бешикташ.

Коллективы сыграют на стадионе Тупрас в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящей встречи будет Георги Кабаков из Болгарии.

Шахтер стартовал в отборе ЛЕ с первого раунда, где прошел финский Ильвес (6:0, 0:0). Для черных орлов это будет стартовый поединок в квалификации еврокубка.

Победитель противостояния в Q3 Лиги Европы сыграет против проигравшего в паре второго раунда квалификации Лиги чемпионов Рейнджерс – Панатинаикос.

Ответная игра между Шахтером и Бешикташем запланирована на 31 июля на стадионе имени Хенрика Реймана в городе Краков, Польша.

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Бешикташ – Шахтер

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».

Бешикташ – Шахтер
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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