Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Бешикташ – Шахтер
Первый поединок второго раунда отбора к ЛЕ 2025/26 состоится 24 июля в 21:00 по Киеву
24 июля донецкий Шахтер проведет первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против турецкой команды Бешикташ.
Коллективы сыграют на стадионе Тупрас в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящей встречи будет Георги Кабаков из Болгарии.
Шахтер стартовал в отборе ЛЕ с первого раунда, где прошел финский Ильвес (6:0, 0:0). Для черных орлов это будет стартовый поединок в квалификации еврокубка.
Победитель противостояния в Q3 Лиги Европы сыграет против проигравшего в паре второго раунда квалификации Лиги чемпионов Рейнджерс – Панатинаикос.
Ответная игра между Шахтером и Бешикташем запланирована на 31 июля на стадионе имени Хенрика Реймана в городе Краков, Польша.
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Бешикташ – Шахтер
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».
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