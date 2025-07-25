Чемпион мира – о Ямале: «Так ведут себя те, кто хотят, чтобы их тра*нули»
Адиль Рами жестко раскритиковал юную звезду
Французский защитник Адиль Рами, который в 2018 году стал чемпионом мира, высказался об испанском вингере каталонской «Барселоны» Ламине Ямале:
«Как человек, я больше не могу его терпеть. Мне все равно, согласны ли с этим другие. Что касается футбола, то я ничего не могу сказать – он зверь и выигрывает «Золотые мячи», еврокубки и все остальное. Но как человек... пусть ему грецкого яблока. Мне все ясно.
Он устраивает вечеринки, и люди уже об этом говорят. Подожди немного, ты, сукин сын! Он берет футболку с номером 10 и ходит с огромными бриллиантами... Думает, что он американец. Это мусор.
Он не пожал руку Роналду... Видеть, как он делает свои глупости в приспущенных шортах... Так делают в тюрьмах США и Мексики. Так ведут себя люди, которые хотят, чтобы их тра*нули. Меня это все раздражает. Подожди, сукин сын».
Ранее в «Барселоне» дали комментарий по поводу скандальной вечеринки Ямаля.
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