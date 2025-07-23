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  4. Мбаппе выбрал новый номер в Реале. Давно хотел его получить
Испания
23 июля 2025, 18:05 | Обновлено 23 июля 2025, 18:19
508
0

Мбаппе выбрал новый номер в Реале. Давно хотел его получить

Килиан получит десятый номер после ухода Модрича

23 июля 2025, 18:05 | Обновлено 23 июля 2025, 18:19
508
0
Мбаппе выбрал новый номер в Реале. Давно хотел его получить
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

По информации СМИ, форвард Реала Килиан Мбаппе с нового сезона будет выступать под 10-м номером, которым остался свободным после ухода легенды клуба Луки Модрича.

Ранее нападающий играл под девятым номером, однако заранее дал понять, что хочет получить десятку, если Модрич покинет команду.

При этим сообщается, что Мбаппе не конфликтовал из-за номера и был готов ждать, если бы хорватский полузащитник остался в Мадриде еще на один сезон.

На десятку претендовал и хавбек Арда Гюлер.

В первом сезоне за Реал Мбаппе забил 42 гола во всех турнирах, в том числе 31 – в Ла Лиге. Килиана признали лучшим футболистом команды в сезоне.

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Реал Мадрид Килиан Мбаппе Ла Лига Лука Модрич
Иван Зинченко Источник: ESPN
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