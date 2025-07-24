Голуби, которые не предвещают мир. Что нужно знать о Санта-Коломе

«Санта-Колома» довольно неожиданно для многих прошла во второй круг квалификации Лиги Европы. Впрочем, год назад в Лиге конференций андоррская команда доставила неприятности даже нидерландскому АЗ Алкмару, который прошел соперника из Пиренейского княжества очень натужно.

Санта-Колома и две Санта-Коломы

Если въезжать в Андорру со стороны Испании и ехать на север вдоль реки Гран Валира, то попадешь в столицу Андорры, город Андорра-ла-Велла. Но перед въездом в столицу дорога проходит мимо старинной церкви, строительство которой началось еще в 8-м столетии, а колокольню возвели в 12-м веке. Эта церковь также изображена на монетах Евро, отчеканенных в Андорре, а старинные муралы из нее, созданные в 12-м веке, в 1933-м году были вывезены в Германию, а в 2007-м вернулись в Андорру и сейчас их можно увидеть в Правительственном выставочном зале Андорры.

Такая важность и такое внимание государства к этой церкви не спроста, ведь она посвящена Колумбе из Санса, покровительнице княжества. На каталанском языке, государственном в Андорре, Колумба звучит, как Колома. А имя покровительницы Андорры – Санта Колома. Вокруг церкви уже в 9-м столетии образовалось поселение, которое тоже стали называть Санта-Колома. Сейчас это небольшой городок с населением около трех тысяч человек, который входит в паррокию (область) Андорра-ла-Велла. Интересно, что «колома» по-каталански – это еще и голубь. Именно потому эта птица изображена на эмблеме соперника «Полесья», а «голуби» стало их прозвищем.

vacacionesporeuropa.com. Церковь Санта Колома

В 1986 году в Санта-Коломе были созданы сразу две футбольные команды и обе решили назваться в честь городка. Одна из них стала Футбольным клубом «Санта-Колома», а другая – Спортивным союзом «Санта-Колома». Обе команды активно выступали в Национальном Турнире, любительском чемпионате, который проводился в Андорре до создания Примеры. Футбольный Клуб сразу стал местным грандом и в 1995-м году вошел в число основателей Примера Дивисио, профессионального чемпионата Андорры. А Спортивный союз основал собственную академию, на какое-то время сосредоточился только на воспитании молодежи и даже стал фарм-клубом Футбольного клуба. Но в 2006-м году Спортивный союз возродил профессиональную команду, заявил ее в Сегона Дивисио и через пару лет вернулся в Примера Дивисио. А их матчи с Футбольным Клубом стали одним из самых принципиальных дерби княжества – Дерби Коломенс. Принципиальнее него только поединки Футбольного Клуба с «Сант-Жулиа» из другого городка на берегах Гран Валира – андоррское Классико или Эль Классик.

Футбольный Клуб «Санта-Колома», с которым предстоит сыграть «Полесью», в 1995-м году поучаствовал в основании Примера Дивисио и сразу его выиграл, хотя Федерация футбола Андорры считает этот титул еще любительским. А с 2001 года «голуби» стали одним из грандов андоррского футбола – выиграли еще 12 чемпионских титулов, девять Кубков Конституции и семь Суперкубков Страны. Также «Санта-Колома» практически бессменно участвует в еврокубках и последние три сезона неизменно проходит как минимум один раунд.

С «Полесьем» «Санта-Колома» будет играть в ранге третьего призера Примера Дивисио 2024/25. В прошлом сезоне «голуби» набрали 52 очка и на десять очков отстали от чемпионов, «Интера» из Эскальдес-Эндоргани. При этом, что интересно, «Санта-Колома» пропустила больше всех среди первой пятерки – 28 мячей, а забила с отрывом меньше всех – только 42 (от земляков, которые Спортивный союз, четвертых по этому показателю, «голуби» отстали на 13 забитых мячей). В Кубке Конституции 2025 «Санта-Колома» и вовсе выбыла в четвертьфинале после того, как по пенальти проиграла столичному «Ранжерсу».

Голубиных дел главный

Главный тренер «Санта-Коломы» – 41-летний аргентинец с испанским паспортом Федерико Бессоне. Этот уроженец Кордовы в раннем возрасте перебрался в Испанию – и не куда-нибуь, а в академию «Барселоны». Там он дорос до «Барселоны-С», но перешел во вторую команду «Эспаньола». Оттуда Бессоне в 2008 году переехал в Британию, где поучаствовал в походе валлийского «Суонси» за путевкой в АПЛ в сезоне 2001/12, и поиграл за «Лидс», хоть и в Чемпионшипе. В середине 2010-х аргентинец съездил в MLS, откуда вернулся в Испанию, в «Эль-Прат». А уже оттуда перебрался в Андорру, где в составе «Интера» Эскальдес в 2021-м году завершил карьеру игрока и начал карьеру тренера. В «Санта-Колому» Бессоне пришел 27 ноября 2023 года и провел 49 матчей со средним набором очков 1.90 за матч.

Любимая схема Федерико Бессоне – атакующие 4-3-3, но в первом матче против боснийского «Бораца» аргентинский специалист выставил 4:4:2 с двумя центральными форвардами Армандо Леоном и Марио Моурело, которые оба забили. А в ответной встрече Бессоне сыграл 3-4-3, где Моурело отправился на родной левый фланг, а справа вышел Давид Вирхили, который в первой встрече играл чистого крайнего полузащитника.

Незаметно мы подошли к игрокам андоррских «голубей». Но прежде, чем перейти к их представлению, нужно отметить, что большинство из них – испанцы. Граждан Андорры в составе «Санта-Коломы» немного.

Вратари: 1. Диего Мендес. 13. Алекс Руис (Испания/Франция), 25. Сауль Грасия (Испания), Адриа Коллет (Испания), Алекс Каро (Испания).

После того как истек контракт у многолетнего основного вратаря «Санта-Коломы» Жузепа Гомеса, статус основного голкипера перешел к еще одному ветерану, Алексу Руису. Этот 33-летний вратарь – воспитанник «Реал-Сосьедада», но там добрался только то второй команды. Затем немало поиграл в испанской глубинке, а с 2023 года играл в «Санта-Коломе», только той, что Спортивный Союз. В Футбольный Клуб он пришел нынешним летом, сразу стал основным и забрал игровой номер 13 у 25-летнего Адрии Коллета, воспитанника «Жироны», который стал игроком «голубей» в январе, но пока за них не играл.

Дублер Руиса – 25-летний воспитанник «Сарагосы» Сауль Грасия, который не так давно съездил в чемпионат Мальты, откуда в январе пришел в «Санта-Колому» и в прошлом сезоне сыграл за нее 13 матчей. Также в матчах с «Борацем» на скамейке запасных сидел 20-летний Диего Мендес, который зимой уходил в «Ла Массану» но, похоже, решил вернуться.

Facebook (FC Santa Coloma). Алекс Руис

Наконец, летом к «голубям» присоединился еще один испанский ветеран, 35-летний Алекс Каро. Непонятно, зачем, правда – с 22-го года он был свободным агентом, а большую часть карьеру провел в чемпионате Гибралтара. Возможно, Каро будет чем-то вроде играющего тренера.

Защитники: 2. Роберт Рамос (Испания), 3. Алеиш Систеро (Испания), 4. Антонио Биоке (Испания), 5. Мартин Росс (Испания), 6. Аарон Гальего (Испания), 14. Жорди Рубио, 15. Сержио Родригес (Испания), 22. Давид Креспо (Испания), 23. Моисес Сан Николас (Андорра/Бельгия), 27. Давид Родригес (Испания), Хесус Рубио.

Очередная загадка «Санта-Коломы» – Сержио Родригес. 35-летний испанский ветеран, который может сыграть в защите слева и в центре, воспитанник «Леванте», который успел поиграть за «Гранаду» и вторую команду «Валенсии». Этот игрок прошлым летом перебрался из «Санта-Коломы» в испанский «Хаен», но 30 июня у него истек контракт и он числится свободным агентом. Но, по-видимому, накануне матчей с «Борацом» «голуби» успели его подписать и Родригес сыграл в обеих встречах на позиции центрального защитника.

В гостевой встрече, которую «Санта-Колома» выиграла со счетом 4:1, Бессоне выставил четырех защитников. Центральную пару с Сержио Родригесом составил капитан команды Моисес Сан Николас. Это 31-летний универсал, который может закрыть абсолютно любую позицию в защите. Интересно, что, кроме гражданства Андорры, у него каким-то образом есть бельгийский паспорт. При том, что вся карьера Сан Николаса проходит в пиренейском княжестве, а в Бельгии он никогда не играл.

На флангах в первом матче против боснийской команды вышли Алеиш Систеро и Давид Креспо. Первому 31 год, он воспитанник «Жироны», из чьей команды U19 переехал в Андорру, где и проводит всю взрослую карьеру. В «Санта-Колому» Систеро пришел в прошлом октябре свободным агентом – более, чем полгода провел без клуба после истечения контракта с «Эскальдесом». Креспо на два года моложе и в «Санта-Коломе», как и вообще в Андорре, играет с 2023 года. До того вся его карьера проходила в испанской глубинке.

Во втором матче против «Бораца» Систеро, который поднялся на позицию левого полузащитника, получил травму и вместо него вышел Мартин Росс. Еще один ветеран испанской глубинки, который пришел в «Санта-Колому» свободным агентом прошлым летом. Росс может сыграть слева или в центре защиты.

Также со скамьи запасных могут выйти (и уже делали это) Аарон Гальего и Давид Родригес. 24-летний Гальего - летний новичок «Санта-Коломы», куда пришел из испанской «Роды». Ответный матч с «Борацом» стал его дебютом в составе «голубей» – в середине второго тайма он заменил правого полузащитника Ота Ремолинса. Также Гальего может сыграть опорного полузащитника. Давид Родригес в прошлом августе вернулся в «Санта-Колому» после двухлетнего перерыва, за время которого поиграл в «Эскальдесе» и чемпионате Македонии. Он также довольно универсальный игрок – кроме родной позиции левого защитника, может прикрыть весь фланг или сыграть в центре полузащиты.

Facebook (FC Santa Coloma). Алеиш Систеро

Есть в распоряжении Федерико Бессоне еще четверо защитников. 32-летний испанский универсал (может играть справа и в центре) Роберт Рамос успел поиграть аж в парагвайском «Гуарани», откуда в 2013-м году пришел в «Санта-Колому». В 2019-м году у Рамоса истек контракт, он ушел свободным агентом, год сидел без клуба и вернулся в «Санта-Колому». 24-елтний центральный защитник Антонио Биоке – воспитанник «Барселоны», который, однако, не продвинулся выше команды U16, а в «Санта-Колому» пришел нынешней зимой и гораздо чаще бывает на скамейке запасных, а не на поле.

27-летний Жорди Рубио - ветеран андоррского футбола, который сыграл под две сотни матчей в Примера Дивисио и успел поиграть на всех позициях, кроме вратаря и правого полузащитника, но в прошлом сезоне сыграл в сего девять матчей. А 30-летний Хесус Рубио – очередной летний новичок «Санта-Коломы», который вернулся в нее после пятилетнего перерыва, и также ветеран андоррского футбола – почти 150 матчей в Примера Дивисио и полсотни встреч за национальную сборную. Играть он может везде на правом фланге, а если придется, то и левого защитника.

Полузащитники: 6. Дани Торивио (Испания), 7. Виктор Васкес (Испания), 8. Давид Лопес (Испания), 18. Адрия Аржона (Испания), 21. Уго Феррейра, 80. Ои Ремолинс, Жерарт Сердеира, Арманд Фонт (Испания).

В обеих встречах с «Борацом» главный тренер «Санта-Коломы» в центр полузащиты поставил Адрию Аржону и Уго Феррейру. Последний, 21-летний опорный полузащитник, который в составе «голубей» появился зимой, в ответном матче получил красную карточку и с «Полесьем» играть не будет. А 29-летний Аржона – летний новичок и еще один выходец из академии «Барселоны», в которой дошел до команды U19. Он может сыграть и чистого центрального полузащитника, и атакующего полузащитника.

Заменить дисквалифицированного Феррейру могут трое игроков. Для 20-летнего опорного полузащитника Арманда Фонта «Санта-Колома» - первый профессиональный клуб в карьере. О нем вообще мало, что известно – даже откуда он пришел в состав «голубей» в прошлом августе. Очередной ветеран испанской глубинки, 29-летний Давид Лопес в «Санта-Коломе» появился зимой и может играть центрального и атакующего полузащитника, а еще один воспитанник «Барселоны», 36-летний Дани Торивио – чистый центральный полузащитник. В академии «блауграны» он добрался до команды В, затем успел поиграть за «Малагу», «Вильярреал», «Мурсию» и сантандерский «Расинг». В прошлом сезоне в составе «Санта-Коломы» Торивио сыграл 24 матча и будет неудивительно, если Феррейру заменит именно этот игрок.

На одном из флангов точно выйдет 21-летний Ои Ремолинс. Интересно, что номинально он центральный полузащитник, но в первом матче с «Борацом» играл слева, а во втором – справа. Ремолинс, хоть и андоррец, но воспитанник «Эспаньола», в котором добрался до команды U19, а в первом матче против «Бораца» он отметился результативной передачей.

Facebook (FC Santa Coloma). Моисес Сан Николас

Еще один воспитанник «Барселоны» в составе «Санта-Коломы» – 38-летний Виктор Васкес. В каталонском клубе он добрался до команды В, затем ушел в бельгийский «Брюгге», отыграл там пять лет и отправился в путешествие. Играл Васкес в Мексике, МЛС, Катаре, затем вернулся в Бельгию, на сей раз в «Ойпен», снова уехал в МЛС, оттуда перебрался в чемпионат Индии, а уже оттуда в прошлом августе пришел в «Санта-Колому», за которую в сезоне 202425 сыграл 17 матчей.

Наконец, 17-летний Жерарт Сердеира, которого только начали подпускать к работе с первой командой. В прошлом декабре юный полузащитник во второй раз в карьере сыграл за первую команду клуба, а в мае впервые отыграл полный матч. Правда «Санта-Колома» при этом проиграла 0:5 «Ранжерсу».

Нападающие: 9. Килиан Грант (Испания), 10. Марио Моурело (Испания), 11. Шави Пуэрто (Испания), 16. Хавьер Дусе (Испания), 19. Армандо Леон (Мексика), 30. Набиль Хериби (Испания/Марокко), 99. Давид Вирхили (Испания), Харун Агарби, Гонсало Исса (Аргентина/Испания).

В атаке против «Бораца» «Санта-Колома» играла либо в два центральных форварда, либо с одним форвардом и двумя вингерами. В обеих расстановках в стартовом составе вышли Армандо Леон, Марио Моурело и Давид Вирхили. С той лишь разницей, что при игре в два центральных форварда Вирхили опускался на позицию чистого левого полузащитника.

Вирхили, которому сейчас 26 лет, пришел в «Санта-Колому» зимой 21-го года из «Сан-Жулии», через три года перебрался в другую «Санта-Колому», Спортивный Союз, а в январе вернулся в Футбольный Клуб и забил гол в первом матче с «Борацом».

Но главными звездами матчей с боснийской команды были Армандо Леон и Мауро Моурело, которые забили по голу и сделали по результативной передаче. Моурело, кстати, открыл счет и ассистировал Леону, когда тот забил четвертый гол. 25-летний мексиканец Леон большую часть карьеры провел дома, где выступал, в том числе за «Леон», а прошлой весной перебрался из Мексики в Андорру. Сначала – в «Ранжерс», а с января он играет в «Санта-Коломе». А 28-летний Моурело – воспитанник Мурсии, немало выступал в испанской глубинке, ездил в Италию, а в январе присоединился к «Санта-Коломе».

Facebook (FC Santa Coloma). Адрия Аржона

Ближайший резерв линии атаки «Санта-Коломы» – Килиан Грант, Шави Пуэрто и Набиль Хериби. 31-летний Грант – воспитанник «Эспаньола», где дошел до команды В. В «Санта-Колому» он пришел в январе 2022 года, на один сезон уходил в «Интер» Эскальдес, а летом прошлого года вернулся в состав «голубей». В прошлом сезоне он сыграл четыре матча, но забил два гола. Стоит отметить интересный универсализм Гранта – он может сыграть левого вингера и правого защитника. Как и Грант, 33-летний Пуэрто также прошел через команду В «Эспаньола» и приходил в «Санта-Колому» дважды – сначала летом 2021 года и сыграл один сезон, а затем – нынешней зимой и сыграл 24 матча, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. А еще один летний новичок «голубей», 24-летний Хериби – воспитанник «Леганеса» и прошел через «Уэску».

Наконец, еще трое форвардов «Санта-Коломы» – Хавьер Дусе, Гонсало Исса и Харун Агарби. 26-летний Дусе может сыграть на обоих флангах или центрального полузащитника. Он провел в «Санта-Коломе» полтора сезона, но сыграл только восемь матчей, в которых забил один гол (в первом же Дерби Коломенс прошлого сезона). 22-летний Исса родился в Буэнос-Айресе, но рано переехал в Европу и поиграл в фактически родной испанской «Лорке», болгарском «Берое» и в чемпионате Гибралтара. После этого полгода провел без клуба, а прошлым летом присоединился к «Санта-Коломе», за которую сыграл девять матчей. А 19-летний Агарби – еще один летний новичок «голубей», который пришел из молодежной системы ФК «Андорра», не так давно выступавшего в испанской Сегунде.

Голубиная проверка, Или вместо итогов

Матчи против «Санта-Коломы» станут для «Полесья» проверкой, насколько, все-таки житомиряне готовы играть в еврокубках. В прошлом году они выбыли от словенской «Олимпии», которая ненамного сильнее «Бораца». Так что считать, что «Полесью» повезло, не стоит. В «Санта-Коломе» есть немало воспитанников «Барселоны» – это уже само по себе сродни знаку качества. Есть и воспитанники «Эспаньола», чья академия ненамного уступает «Барселоне».

Да и вообще голубь – не только символ мира и не только почтальон. Голубь – птица, которая может быть очень вредной. Тем более, когда голуби собираются в большие стаи.