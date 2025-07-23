Гегемония Бразилии. Список самых дорогих клубов Америки
Семь из десяти команд в рейтинге – бразильские
Портал Transfermarkt поделился списком самых дорогих клубов Америки, среди которых семь из десяти – бразильские.
Первые три позиции заняли бразильские клубы: «Палмейрас» (203 млн евро), «Фламенго» (201 млн) и «Ботафого» (159 млн).
На четвертом месте расположился аргентинский «Ривер Плейт» (122 млн), за которым следует еще одна серия из бразильских клубов: «Коринтианс» (114 млн), «Интернасьонал» (113 млн), «Баия» (100 млн) и «Атлетико Минейро» (95 млн).
Девятое и десятое места заняли мексиканский клуб «Америка» (93 млн) и аргентинский «Бока Хуниорс» (90 млн).
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