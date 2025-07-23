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23 июля 2025, 15:22 |
226
1

Гегемония Бразилии. Список самых дорогих клубов Америки

Семь из десяти команд в рейтинге – бразильские

23 июля 2025, 15:22 |
226
1
Гегемония Бразилии. Список самых дорогих клубов Америки
Getty Images/Global Images Ukraine

Портал Transfermarkt поделился списком самых дорогих клубов Америки, среди которых семь из десяти – бразильские.

Первые три позиции заняли бразильские клубы: «Палмейрас» (203 млн евро), «Фламенго» (201 млн) и «Ботафого» (159 млн).

На четвертом месте расположился аргентинский «Ривер Плейт» (122 млн), за которым следует еще одна серия из бразильских клубов: «Коринтианс» (114 млн), «Интернасьонал» (113 млн), «Баия» (100 млн) и «Атлетико Минейро» (95 млн).

Девятое и десятое места заняли мексиканский клуб «Америка» (93 млн) и аргентинский «Бока Хуниорс» (90 млн).

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Палмейрас Фламенго Ботафого Ривер Плейт Коринтианс Интернасьонал Атлетико Минейро Америка Мехико Бока Хуниорс Transfermarkt Баия
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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asmilan1899
А ЛУЧШЕ ВСЕХ НА КЛУБНОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА СЫГРАЛО СКРОМНОЕ ФЛАМИНЕНСЕ!)
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