Гегемония Бразилии. Список самых дорогих клубов Америки

Портал Transfermarkt поделился списком самых дорогих клубов Америки, среди которых семь из десяти – бразильские.

Первые три позиции заняли бразильские клубы: «Палмейрас» (203 млн евро), «Фламенго» (201 млн) и «Ботафого» (159 млн).

На четвертом месте расположился аргентинский «Ривер Плейт» (122 млн), за которым следует еще одна серия из бразильских клубов: «Коринтианс» (114 млн), «Интернасьонал» (113 млн), «Баия» (100 млн) и «Атлетико Минейро» (95 млн).

Девятое и десятое места заняли мексиканский клуб «Америка» (93 млн) и аргентинский «Бока Хуниорс» (90 млн).