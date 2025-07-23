24 июля в 21:00 по киевскому времени донецкий «Шахтер» сыграет матч Q2 Лиги Европы в Стамбуле против турецкого «Бешикташа».

Игра состоится на стадионе «Тупрас Стедиум».

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По прибытии команды в Турцию пресс-служба клуба опубликовала в социальных сетях видео о том, как прошел перелет футболистов, тренеров и персонала «Шахтера» в Стамбул.

ВИДЕО. Как прошел путь «Шахтера» в Турцию