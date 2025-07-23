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Лига Европы
23 июля 2025, 15:18 |
331
0

ВИДЕО. Как прошел путь Шахтера в Турцию

Горняки прибыли на матч против «Бешикташа»

23 июля 2025, 15:18 |
331
0
ВИДЕО. Как прошел путь Шахтера в Турцию
ФК Шахтер

24 июля в 21:00 по киевскому времени донецкий «Шахтер» сыграет матч Q2 Лиги Европы в Стамбуле против турецкого «Бешикташа».

Игра состоится на стадионе «Тупрас Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По прибытии команды в Турцию пресс-служба клуба опубликовала в социальных сетях видео о том, как прошел перелет футболистов, тренеров и персонала «Шахтера» в Стамбул.

ВИДЕО. Как прошел путь «Шахтера» в Турцию

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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