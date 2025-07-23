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Англия
23 июля 2025, 14:21 | Обновлено 23 июля 2025, 14:56
1046
2

Арсенал проснулся, Модрич и Джеко определились, Эрнандес поехал к саудитам

Свежая порция топ-трансферов

23 июля 2025, 14:21 | Обновлено 23 июля 2025, 14:56
1046
2
Арсенал проснулся, Модрич и Джеко определились, Эрнандес поехал к саудитам
Getty Images/Global Images Ukraine. Нони Мадуэке стал седьмым самым дорогим трансфером в истории Арсенала

Трансферное лето в разгаре. Пока что наиболее резонансные переходы связаны с самой богатой лигой мира – АПЛ. Но и с других лиг тоже есть интересные трансферные новости.

Мартин Субименди

Куда: «Арсенал»
Откуда: «Реал Сосьедад»
Трансферная стоимость: 70 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Опорные полузащитники из Испании – на вес золота. «Арсенал» решил укрепить центр поля волнорезом из «Сосьедада», являющимся, к тому же, действующим чемпионом Европы. По информации испанских СМИ, «канониры» выплатят за 26-летнего полузащитника не сразу всю сумму, а в несколько этапов. Контракт Субименди с вице-чемпионами Англии рассчитан на пять лет. В минувшем сезона на его счету два мяча и один ассист в 48 поединках.

Нони Мадуэке

Куда: «Арсенал»
Откуда: «Челси»
Трансферная стоимость: 55,5 млн евро

Мадуэке стал седьмым самым дорогим трансфером в истории «Арсенала». А, в свою очередь, для «Челси» продажа Мадуэке – шестая среди самых дорогих. Соглашение с 23-летним полузащитником подписано на пять лет. В минувшем сезоне на счету этого вингера – 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Мохаммед Кудус

Куда: «Тоттенхэм»
Откуда: «Вест Хэм»
Трансферная стоимость: 63,8 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Первый серьезный трансфер «шпор». С ганским форвардом, которым может сыграть и на правом крыле полузащиты, подписан шестилетний контракт. В новом клубе Кудус будет выступать под 20 номером. Главной причиной, из-за которой 23-летний универсал перешел в «Тоттенхэм», стала, по его словам, возможность сыграть в Лиге чемпионов, а также работать под началом Томаса Франка.

Энтони Эланга

Куда: «Ньюкасл»
Откуда: «Ноттингем Форест»
Трансферная стоимость: 61,4 млн евро

По словам главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау, Эланга являлся главной трансферной целью его клуба в нынешнее трансферное окно. И вот цель достигнута. Хау рассказал также, за что именно он ценит атакующего игрока сборной Швеции: «Скорость Эланги, энергия, умение создавать моменты и забивать мячи прекрасно дополнят наш стиль игры». Да будет так.

Лука Модрич

Куда: «Милан»
Откуда: «Реал»
Трансферная стоимость: свободный агент

Getty Images/Global Images Ukraine

В «Реале» опытнейший полузащитник выиграл 28 трофеев. Из них – шесть Кубков чемпионов. Осенью капитану сборной Хорватии стукнет сорок лет, однако вешать бутсы на гвоздь он не собирается. Новый наставник «Мадрида» Хаби Алонсо хотел, чтобы Лука остался в команде еще на один сезон, однако босс «сливочных» Флорентино Перес оказался против. Модрич был востребован на трансферном рынке. В итоге он оказался в «Милане». С «россонери» хорват подписал контракт на один сезон. С опцией продления еще на год.

Тьерно Барри

Куда: «Эвертон»
Откуда: «Вильярреал»
Трансферная стоимость: 30 млн евро

Этому нападающему лишь 22 года, но он уже успел поколесить Европой. Начинал во французском «Сошо». Далее были клубы Бельгии, Швейцарии и Испании. В минувшем сезоне на счету Барри – 11 забитых мячей: второй результат в «Вильярреале». Мог бы поиграть с «субмариной» и в Лиге чемпионов. Но предпочел «хлебное» предложение из АПЛ.

Тео Эрнандес

Куда: «Аль-Хиляль»
Откуда: «Милан»
Трансферная стоимость: 25 млн евро

ФК Аль-Хиляль

Французский полузащитник выступал за «Милан» с 2019 года. С тех пор по разу выиграл чемпионат Италии и Суперкубок. Тео играл очень важную роль в игровом рисунке «россонери». Миланская команда хотела сохранить этого игрока, но «Аль-Хиляль» сделал очень заманчивое предложение. И 27-летний футболист сборной Франции не устоял. Этот трансфер – пока что самый дорогой в нынешнем межсезонье для команды, которую тренирует Симоне Индзаги.

Эдин Джеко

Куда: «Фиорентина»
Откуда: «Фенербахче»
Трансферная стоимость: свободный агент

Играл, но не наигрался. Боснийский ветеран оставил заметный след в серии А. Ранее Джеко небезуспешно защищал цвета «Ромы» и «Интера». В 2023 году он перебрался в чемпионат Турции. За «Фенер» Эдин выступал тоже весьма успешно: на его счету 46 мячей в 99 матчах. Теперь вот решил вернуться в чемпионат Италии. Соглашение с 39-летним форвардом подписано по схеме «1+1».

Симон Адингра

Куда: «Сандерленд»
Откуда: «Брайтон»
Трансферная стоимость: 24,4 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

«Сандерленд», новичок АПЛ, демонстрирует неплохую активность на трансферном рынке. На шестерых новичков клуб уже потратил свыше 115 миллионов евро. Очередным приобретением «черных котов» стал ивуарийский фланговый нападающий Адингра, который сходу заявил, что к новым вызовам готов. В минувшем сезоне на его счету пять голов и две результативные передачи.

Малик Тилльман

Куда: «Байер»
Откуда: ПСВ
Трансферная стоимость: 35 млн евро

А вот и замена Флориану Вирцу. «Фармацевты» приобрели у чемпиона Нидерландов – ПСВ – атакующего полузащитника Тилльмана. Контракт с футболистом сборной США подписан до лета 2030 года. Тилльман – воспитанник «Баварии». В 2023-м ПСВ арендовал этого игрока у мюнхенского гранда на один сезон, заплатив один миллион евро. «Бавария» могла вернуть Малика, но не захотела. ПСВ выкупил контракт Тилльмана у «Баварии» за 12 млн евро. На этом трансфере клуб из Энйдховена заработал практически в три раза больше того, за что покупал.

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статьи эксклюзив Мартин Субименди Нони Мадуэке Мохаммед Кудус Лука Модрич Тео Эрнандес Эдин Джеко Симон Адингра Малик Тилльман
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 2
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pricolist
Редактори, ви хоч текст дивіться. Один й той самий абзац про Адінгра дублюється, позиція Тео неправильно написана
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Andromed
думаю найкращий трансфер це перехід Модріча безкоштовно в Мілан
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