Рябоконь пригласил в клуб полузащитника с большим опытом в УПЛ
В ФК «Лесное» новичок, отыгравший на высшем уровне более 160 игр
Бывший игрок «Александрии», «Полесья» и «Черноморца» откликнулся на предложение знакомого тренера
Как стало известно Sport.ua, опорный полузащитник Владислав Огиря подписал контракт с дебютантом Второй лиги футбольным клубом «Лесное».
Напомним, что эту команду летом возглавил бывший наставник «Десны» Александр Рябоконь, под руководством которого Огиря в свое время отыграл несколько сезонов в Чернигове.
Последним клубом 35-летнего футболиста был «Диназ», который он покинул в феврале этого года. Также в игровой карьере Огири значатся выступления за «Зарю», «Арсенал» из Белой Церкви, донецкий «Олимпик», «Александрию», казахстанский «Иртиш», «Полесье» и «Черноморец». Всего в УПЛ – 163 матча, 1 гол и 2 ассиста.
«Лесное», за которое, среди прочих, выступают бывшие игроки «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш и Сергей Рыбалка, свой первый матч во Второй лиге проведет 26 июля, когда примет в Макарове другого дебютанта ПФЛ – киевский «Атлет».
Ранее мы сообщали, что переход бывшего полузащитника «Динамо» и игрока ФК «Лесное» Сергея Рыбалки в «Левый Берег» не состоится.
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