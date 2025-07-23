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  4. Рябоконь пригласил в клуб полузащитника с большим опытом в УПЛ
Украина. Вторая лига
23 июля 2025, 14:33 |
652
0

Рябоконь пригласил в клуб полузащитника с большим опытом в УПЛ

В ФК «Лесное» новичок, отыгравший на высшем уровне более 160 игр

23 июля 2025, 14:33 |
652
0
Рябоконь пригласил в клуб полузащитника с большим опытом в УПЛ
ФК Полесье. Владислав Огиря

Бывший игрок «Александрии», «Полесья» и «Черноморца» откликнулся на предложение знакомого тренера

Как стало известно Sport.ua, опорный полузащитник Владислав Огиря подписал контракт с дебютантом Второй лиги футбольным клубом «Лесное».

Напомним, что эту команду летом возглавил бывший наставник «Десны» Александр Рябоконь, под руководством которого Огиря в свое время отыграл несколько сезонов в Чернигове.

Последним клубом 35-летнего футболиста был «Диназ», который он покинул в феврале этого года. Также в игровой карьере Огири значатся выступления за «Зарю», «Арсенал» из Белой Церкви, донецкий «Олимпик», «Александрию», казахстанский «Иртиш», «Полесье» и «Черноморец». Всего в УПЛ – 163 матча, 1 гол и 2 ассиста.

«Лесное», за которое, среди прочих, выступают бывшие игроки «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш и Сергей Рыбалка, свой первый матч во Второй лиге проведет 26 июля, когда примет в Макарове другого дебютанта ПФЛ – киевский «Атлет».

Ранее мы сообщали, что переход бывшего полузащитника «Динамо» и игрока ФК «Лесное» Сергея Рыбалки в «Левый Берег» не состоится.

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Лесное Александр Рябоконь Владислав Огиря трансферы Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд свободный агент
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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