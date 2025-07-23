Динамо, обыграв Хамрун Спартанс, отметило сухой юбилей

«Динамо», разгромив на выезде со счетом 3:0 «Хамрун Спартанс», провело 50-й сухой матч в гостях в еврокубках. 33 раза киевляне не пропускали на чужих полях в Лиге (Кубке) чемпионов, 14 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Кубке кубков и 1 – в Суперкубке УЕФА. Посильную лепту в юбилей внесли 15 голкиперов бело-синих.

При этом чаще лругих держали свои ворота в неприкосновенности Александр Шовковский – 16 раз, Евгений Рудаков – 9, Георгий Бущан – 5 и Станислав Богуш – 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи Динамо на чужих полях в еврокубках

Матч Дата Ранг Стадия Вратарь «Динамо» Соперник Счет 1-й 26.11.1969 КЧ 1/8 Евгений РУДАКОВ Фиорентина 0:0 10-й 28.09.1977 КУ 1/32 Виктор ЮРКОВСКИЙ Айнтрахт Бр 0:0 20-й 05.11.1997 ЛЧ ГТ Александр ШОВКОВСКИЙ Барселона 4:0 30-й 21.10.2008 ЛЧ ГТ Станислав БОГУШ Порту 1:0 40-й 24.11.2015 ЛЧ ГТ Александр ШОВКОВСКИЙ Порту 2:0 50-й 22.07.2025 ЛЧ КР2 Руслан НЕЩЕРЕТ Хамрун Спартанс 3:0

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.