Динамо, обыграв Хамрун Спартанс, отметило сухой юбилей
Киевляне 50-й раз сыграли на «ноль» в гостях в еврокубках
«Динамо», разгромив на выезде со счетом 3:0 «Хамрун Спартанс», провело 50-й сухой матч в гостях в еврокубках. 33 раза киевляне не пропускали на чужих полях в Лиге (Кубке) чемпионов, 14 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Кубке кубков и 1 – в Суперкубке УЕФА. Посильную лепту в юбилей внесли 15 голкиперов бело-синих.
При этом чаще лругих держали свои ворота в неприкосновенности Александр Шовковский – 16 раз, Евгений Рудаков – 9, Георгий Бущан – 5 и Станислав Богуш – 3.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные сухие матчи Динамо на чужих полях в еврокубках
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Вратарь «Динамо»
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
26.11.1969
|
КЧ
|
1/8
|
Евгений РУДАКОВ
|
Фиорентина
|
0:0
|
10-й
|
28.09.1977
|
КУ
|
1/32
|
Виктор ЮРКОВСКИЙ
|
Айнтрахт Бр
|
0:0
|
20-й
|
05.11.1997
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Барселона
|
4:0
|
30-й
|
21.10.2008
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Станислав БОГУШ
|
Порту
|
1:0
|
40-й
|
24.11.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Порту
|
2:0
|
50-й
|
22.07.2025
|
ЛЧ
|
КР2
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
|
Хамрун Спартанс
|
3:0
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.
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