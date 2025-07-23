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Лига чемпионов
23 июля 2025, 13:53 | Обновлено 23 июля 2025, 13:57
179
0

Динамо, обыграв Хамрун Спартанс, отметило сухой юбилей

Киевляне 50-й раз сыграли на «ноль» в гостях в еврокубках

23 июля 2025, 13:53 | Обновлено 23 июля 2025, 13:57
179
0
Динамо, обыграв Хамрун Спартанс, отметило сухой юбилей
ФК Динамо

«Динамо», разгромив на выезде со счетом 3:0 «Хамрун Спартанс», провело 50-й сухой матч в гостях в еврокубках. 33 раза киевляне не пропускали на чужих полях в Лиге (Кубке) чемпионов, 14 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Кубке кубков и 1 – в Суперкубке УЕФА. Посильную лепту в юбилей внесли 15 голкиперов бело-синих.

При этом чаще лругих держали свои ворота в неприкосновенности Александр Шовковский – 16 раз, Евгений Рудаков – 9, Георгий Бущан – 5 и Станислав Богуш – 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи Динамо на чужих полях в еврокубках

Матч

Дата

Ранг

Стадия

Вратарь «Динамо»

Соперник

Счет

1-й

26.11.1969

КЧ

1/8

Евгений РУДАКОВ

Фиорентина

0:0

10-й

28.09.1977

КУ

1/32

Виктор ЮРКОВСКИЙ

Айнтрахт Бр

0:0

20-й

05.11.1997

ЛЧ

ГТ

Александр ШОВКОВСКИЙ

Барселона

4:0

30-й

21.10.2008

ЛЧ

ГТ

Станислав БОГУШ

Порту

1:0

40-й

24.11.2015

ЛЧ

ГТ

Александр ШОВКОВСКИЙ

Порту

2:0

50-й

22.07.2025

ЛЧ

КР2

Руслан НЕЩЕРЕТ

Хамрун Спартанс

3:0

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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