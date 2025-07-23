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Лига Европы
23 июля 2025, 14:04 | Обновлено 23 июля 2025, 14:26
469
0

ФОТО. Шахтер прибыл в Стамбул на матч с Бешикташем

Матч состоится 24 июля в 21:00 по Киеву

23 июля 2025, 14:04 | Обновлено 23 июля 2025, 14:26
469
0
ФОТО. Шахтер прибыл в Стамбул на матч с Бешикташем
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

В четверг, 24 июля, состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы между «Бешикташем» и донецким «Шахтером».

Встречу примет «Тюпраш Стэдиум» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра состоится 31 июля в Кракове.

Донецкая команда уже прибыла в Стамбул.

ФОТО. Шахтер прибыл в Стамбул на матч с Бешикташем:

ФК Шахтер
ФК Шахтер

ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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