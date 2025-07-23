Лига Европы23 июля 2025, 14:04 | Обновлено 23 июля 2025, 14:26
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ФОТО. Шахтер прибыл в Стамбул на матч с Бешикташем
Матч состоится 24 июля в 21:00 по Киеву
23 июля 2025, 14:04 | Обновлено 23 июля 2025, 14:26
469
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В четверг, 24 июля, состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы между «Бешикташем» и донецким «Шахтером».
Встречу примет «Тюпраш Стэдиум» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответная игра состоится 31 июля в Кракове.
Донецкая команда уже прибыла в Стамбул.
ФОТО. Шахтер прибыл в Стамбул на матч с Бешикташем:
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