В четверг, 24 июля, состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы между «Бешикташем» и донецким «Шахтером».

Встречу примет «Тюпраш Стэдиум» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Ответная игра состоится 31 июля в Кракове.

Донецкая команда уже прибыла в Стамбул.

ФОТО. Шахтер прибыл в Стамбул на матч с Бешикташем:

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер