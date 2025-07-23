Василий КАРДАШ: «Не понравилось, как динамовцы действовали в дебюте»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от матча 2 раунда квалификации Лиги чемпионов между ФК «Хамрун Спартанс» из Мальты и подопечными Александра Шовковского, которые одержали победу – 3:0.

«Немного удивила расслабленность динамовцев в дебюте. Возможно, сказалась жара, к которой было сложно привыкнуть. И хорошо, что в первые минуты гости не пропустили: у хозяев были возможности отличиться.

Хотя, в целом, «Хамрун Спартанс» был обречен, уровень подготовки киевлян был значительно выше.

После того, как динамовцы постепенно добились перелома, они могли победить с еще более крупным счетом. Поэтому над реализацией обязательно нужно поработать.

Будет ли Александр Шовковский экспериментировать с составом в ответном матче? Сложно сказать, и не только потому, что победный состав не меняют. Все же не нужно забывать, что уже в начале августа киевлянам предстоит встретиться в УПЛ с «Вересом», который, на мой взгляд, сильнее «Хамрун спартанс». Поэтому многое будет зависеть от игрового тонуса, сыгранности. Хотя следует признать, что пока среди динамовцев нет явных лидеров».

Ранее сообщалось о том, что Йожеф Сабо разобрал киевское «Динамо» после победы в ЛЧ.