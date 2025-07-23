Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий КАРДАШ: «Не понравилось, как динамовцы действовали в дебюте»
Лига чемпионов
23 июля 2025, 14:32 |
196
0

Василий КАРДАШ: «Не понравилось, как динамовцы действовали в дебюте»

«Хамрун Спартанс» был обречен

23 июля 2025, 14:32 |
196
0
Василий КАРДАШ: «Не понравилось, как динамовцы действовали в дебюте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от матча 2 раунда квалификации Лиги чемпионов между ФК «Хамрун Спартанс» из Мальты и подопечными Александра Шовковского, которые одержали победу – 3:0.

«Немного удивила расслабленность динамовцев в дебюте. Возможно, сказалась жара, к которой было сложно привыкнуть. И хорошо, что в первые минуты гости не пропустили: у хозяев были возможности отличиться.

Хотя, в целом, «Хамрун Спартанс» был обречен, уровень подготовки киевлян был значительно выше.

После того, как динамовцы постепенно добились перелома, они могли победить с еще более крупным счетом. Поэтому над реализацией обязательно нужно поработать.

Будет ли Александр Шовковский экспериментировать с составом в ответном матче? Сложно сказать, и не только потому, что победный состав не меняют. Все же не нужно забывать, что уже в начале августа киевлянам предстоит встретиться в УПЛ с «Вересом», который, на мой взгляд, сильнее «Хамрун спартанс». Поэтому многое будет зависеть от игрового тонуса, сыгранности. Хотя следует признать, что пока среди динамовцев нет явных лидеров».

Ранее сообщалось о том, что Йожеф Сабо разобрал киевское «Динамо» после победы в ЛЧ.

По теме:
Милевский оценил победу Динамо: «Ярмоленко – уже сформированный футболист»
Рябоконь пригласил в клуб полузащитника с большим опытом в УПЛ
Динамо, обыграв Хамрун Спартанс, отметило сухой юбилей
Лига чемпионов Хамрун Спартанс Динамо Киев Василий Кардаш инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
Бокс | 23 июля 2025, 01:00 1
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»

Хорватский супертяжеловес поделился мыслями о бое

Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Бокс | 23 июля 2025, 06:00 1
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко

Энтони отдал дань уважения украинскому чемпиону

Оказывается, Дюбуа опоздал на проигранный бой с Усиком. Причина – удивит
Бокс | 23.07.2025, 08:04
Оказывается, Дюбуа опоздал на проигранный бой с Усиком. Причина – удивит
Оказывается, Дюбуа опоздал на проигранный бой с Усиком. Причина – удивит
Арсенал проснулся, Модрич и Джеко определились, Эрнандес поехал к саудитам
Футбол | 23.07.2025, 14:21
Арсенал проснулся, Модрич и Джеко определились, Эрнандес поехал к саудитам
Арсенал проснулся, Модрич и Джеко определились, Эрнандес поехал к саудитам
Без Роналду. Обнародована команда лучших футболистов в истории
Футбол | 23.07.2025, 11:40
Без Роналду. Обнародована команда лучших футболистов в истории
Без Роналду. Обнародована команда лучших футболистов в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Честно говоря, не верил, что он с этой командой выберется»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Честно говоря, не верил, что он с этой командой выберется»
22.07.2025, 07:15
Футбол
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
21.07.2025, 09:31 63
Бокс
ФОТО. Сын Реброва побывал на бою Усика и сфотографировался с легендами
ФОТО. Сын Реброва побывал на бою Усика и сфотографировался с легендами
22.07.2025, 04:39 1
Футбол
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
21.07.2025, 12:29 4
Бокс
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
21.07.2025, 12:25 3
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы хотите, чтобы он умер на ринге?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы хотите, чтобы он умер на ринге?»
22.07.2025, 15:31 1
Бокс
«Для меня 1-й – он». Усик объяснил, почему не считает себя лучшим в истории
«Для меня 1-й – он». Усик объяснил, почему не считает себя лучшим в истории
21.07.2025, 21:25 3
Бокс
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
21.07.2025, 20:37 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем