Первого гола Динамо в сезоне 2025/26 пришлось ждать недолго

Первого гола «Динамо» в новом еврокубковом сезоне болельщикам пришлось ждать недолго. Владислав Ванат открыл счет в поединке с «Хамрун Спартанс» (3:0) уже на 13-й минуте. За последние 25 лет киевляне быстрее забивали в стартовом матче только в 2001 году, когда Валентин Белькевич поразил ворота румынской «Стяуа» на 9-й минуте.

К слову, гол Ваната ко всему прочему оказался юбилейным – 10-м для украинских клубов в гостевых баталиях с командами из Мальты.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые первые голы Динамо в еврокубковых сезонах*

Сезон Ранг Стадия Игрок Соперник Мин. Счет 1993/94 ЛЧ 1/16 Павел ШКАПЕНКО Барселона 6' 3:1 (д) 1998/99 ЛЧ ПР Сергей РЕБРОВ Барри Таун 9' 8:0 (д) 2001/02 ЛЧ КР3 Валентин БЕЛЬКЕВИЧ Стяуа 9' 4:2 (г) 2007/08 ЛЧ КР3 Максим ШАЦКИХ Сараево 13' 1:0 (г) 2025/26 ЛЧ КР2 Владислав ВАНАТ Хамрун Спартанс 13' 3:0 (г) 2017/18 ЛЧ КР3 Андрей ЯРМОЛЕНКО Янг Бойз 15' 3:1 (д) 2002/03 ЛЧ КР2 Флорин ЧЕРНАТ Пюник 16' 4:0 (д) 2013/14 ЛЕ КР4 Андрей ЯРМОЛЕНКО Актобе 16' 3:2 (г) 2010/11 ЛЧ КР3 Андрей ЯРМОЛЕНКО Гент 19' 3:0 (д)

* начиная с сезона-1992/93.

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; ; КР3 - третий квалификационный раунд; ; КР4 - четвертый квалификационный раунд.