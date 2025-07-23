Первого гола Динамо в сезоне 2025/26 пришлось ждать недолго
Владислав Ванат поразил ворота «Хамрун Спартанс» уже на 13-й минуте
Первого гола «Динамо» в новом еврокубковом сезоне болельщикам пришлось ждать недолго. Владислав Ванат открыл счет в поединке с «Хамрун Спартанс» (3:0) уже на 13-й минуте. За последние 25 лет киевляне быстрее забивали в стартовом матче только в 2001 году, когда Валентин Белькевич поразил ворота румынской «Стяуа» на 9-й минуте.
К слову, гол Ваната ко всему прочему оказался юбилейным – 10-м для украинских клубов в гостевых баталиях с командами из Мальты.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые быстрые первые голы Динамо в еврокубковых сезонах*
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Соперник
|
Мин.
|
Счет
|
1993/94
|
ЛЧ
|
1/16
|
Павел ШКАПЕНКО
|
Барселона
|
6'
|
3:1 (д)
|
1998/99
|
ЛЧ
|
ПР
|
Сергей РЕБРОВ
|
Барри Таун
|
9'
|
8:0 (д)
|
2001/02
|
ЛЧ
|
КР3
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
Стяуа
|
9'
|
4:2 (г)
|
2007/08
|
ЛЧ
|
КР3
|
Максим ШАЦКИХ
|
Сараево
|
13'
|
1:0 (г)
|
2025/26
|
ЛЧ
|
КР2
|
Владислав ВАНАТ
|
Хамрун Спартанс
|
13'
|
3:0 (г)
|
2017/18
|
ЛЧ
|
КР3
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Янг Бойз
|
15'
|
3:1 (д)
|
2002/03
|
ЛЧ
|
КР2
|
Флорин ЧЕРНАТ
|
Пюник
|
16'
|
4:0 (д)
|
2013/14
|
ЛЕ
|
КР4
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Актобе
|
16'
|
3:2 (г)
|
2010/11
|
ЛЧ
|
КР3
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Гент
|
19'
|
3:0 (д)
* начиная с сезона-1992/93.
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; ; КР3 - третий квалификационный раунд; ; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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