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Лига чемпионов
23 июля 2025, 13:34 | Обновлено 23 июля 2025, 13:42
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Первого гола Динамо в сезоне 2025/26 пришлось ждать недолго

Владислав Ванат поразил ворота «Хамрун Спартанс» уже на 13-й минуте

23 июля 2025, 13:34 | Обновлено 23 июля 2025, 13:42
20
0
Первого гола Динамо в сезоне 2025/26 пришлось ждать недолго
ФК Динамо

Первого гола «Динамо» в новом еврокубковом сезоне болельщикам пришлось ждать недолго. Владислав Ванат открыл счет в поединке с «Хамрун Спартанс» (3:0) уже на 13-й минуте. За последние 25 лет киевляне быстрее забивали в стартовом матче только в 2001 году, когда Валентин Белькевич поразил ворота румынской «Стяуа» на 9-й минуте.

К слову, гол Ваната ко всему прочему оказался юбилейным – 10-м для украинских клубов в гостевых баталиях с командами из Мальты.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые первые голы Динамо в еврокубковых сезонах*

Сезон

Ранг

Стадия

Игрок

Соперник

Мин.

Счет

1993/94

ЛЧ

1/16

Павел ШКАПЕНКО

Барселона

6'

3:1 (д)

1998/99

ЛЧ

ПР

Сергей РЕБРОВ

Барри Таун

9'

8:0 (д)

2001/02

ЛЧ

КР3

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

Стяуа

9'

4:2 (г)

2007/08

ЛЧ

КР3

Максим ШАЦКИХ

Сараево

13'

1:0 (г)

2025/26

ЛЧ

КР2

Владислав ВАНАТ

Хамрун Спартанс

13'

3:0 (г)

2017/18

ЛЧ

КР3

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Янг Бойз

15'

3:1 (д)

2002/03

ЛЧ

КР2

Флорин ЧЕРНАТ

Пюник

16'

4:0 (д)

2013/14

ЛЕ

КР4

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Актобе

16'

3:2 (г)

2010/11

ЛЧ

КР3

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Гент

19'

3:0 (д)

* начиная с сезона-1992/93.

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; ; КР3 - третий квалификационный раунд; ; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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