Легенда Динамо: «Шахтер очень много говорит, мне просто не интересно»
Леонид Буряк заявил, что ему не интересно наблюдать за легионерами донецкой команды
Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился ожиданиями от предстоящего сезона Украинской Премьер-лиги, заявив, что представители донецкого «Шахтера» очень много говорят.
– Чего ждете в новом сезоне от соперничества с Шахтером? У донецкой команды новый главный тренер Арда Туран, делающий громкие заявления.
– Пока Шахтер очень много говорит, но об игре судить рано. Мы такие миллионы и миллиарды не тратим на футболистов. Я считаю это неправильным. У Динамо украинская команда.
Я за Шахтер сопереживаю в еврокубках и с уважением отношусь к Ринату Леонидовичу Ахметову, но мне просто не интересно следить за игрой донецкой команды. Я переживаю за Судакова и других украинских игроков Шахтера, а все остальное меня не интересует, честно вам скажу, – сказал Леонид.
Ранее Леонид Буряк обратился к форварду киевского «Динамо», дав ценный совет.
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