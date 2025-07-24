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Лига чемпионов
24 июля 2025, 17:03 |
175
0

Легенда Динамо: «Шахтер очень много говорит, мне просто не интересно»

Леонид Буряк заявил, что ему не интересно наблюдать за легионерами донецкой команды

24 июля 2025, 17:03 |
175
0
Легенда Динамо: «Шахтер очень много говорит, мне просто не интересно»
ФК Шахтер Донецк.

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился ожиданиями от предстоящего сезона Украинской Премьер-лиги, заявив, что представители донецкого «Шахтера» очень много говорят.

– Чего ждете в новом сезоне от соперничества с Шахтером? У донецкой команды новый главный тренер Арда Туран, делающий громкие заявления.

– Пока Шахтер очень много говорит, но об игре судить рано. Мы такие миллионы и миллиарды не тратим на футболистов. Я считаю это неправильным. У Динамо украинская команда.

Я за Шахтер сопереживаю в еврокубках и с уважением отношусь к Ринату Леонидовичу Ахметову, но мне просто не интересно следить за игрой донецкой команды. Я переживаю за Судакова и других украинских игроков Шахтера, а все остальное меня не интересует, честно вам скажу, – сказал Леонид.

Ранее Леонид Буряк обратился к форварду киевского «Динамо», дав ценный совет.

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Леонид Буряк Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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