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Лига чемпионов
23 июля 2025, 13:33 | Обновлено 23 июля 2025, 13:34
154
0

Легенда Динамо: «Не будем петь дифирамбы даже после 3:0»

Леонид Буряк оценил победу киевлян над Хамруном Спартанс

23 июля 2025, 13:33 | Обновлено 23 июля 2025, 13:34
154
0
Легенда Динамо: «Не будем петь дифирамбы даже после 3:0»
ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Легендарный футболист киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился эмоциями после победы «бело-синих» над мальтийским Хамрун Спартанс (3:0) в квалификации Лиги чемпионов.

– Леонид Иосифович, как вам вчерашний матч?

– Динамо и Хамрун – команды разного уровня. Это отмечали и тренеры. Я думаю, что Динамо неплохо подготовилось. Если на сборах результаты были не очень, то вчера мы победили, но судить о чем-то пока сложно.

Хамрун – неплохая команда, но это Мальта. Так что не будем петь дифирамбы после 3:0, мы прекрасно понимаем, что такое Мальта и футбол на данном этапе. Динамо создало много моментов и уже можно сказать, что в обойме киевской команды есть 20-25 хороших футболистов, – заявил Буряк.

На нашем сайте доступен обзор матча Хамрун Спартанс – Динамо, в котором украинцы не оставили шансов команде из Мальты.

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Леонид Буряк Динамо Киев Хамрун Спартанс Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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