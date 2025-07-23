Легенда Динамо: «Не будем петь дифирамбы даже после 3:0»

Легендарный футболист киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился эмоциями после победы «бело-синих» над мальтийским Хамрун Спартанс (3:0) в квалификации Лиги чемпионов.

– Леонид Иосифович, как вам вчерашний матч?

– Динамо и Хамрун – команды разного уровня. Это отмечали и тренеры. Я думаю, что Динамо неплохо подготовилось. Если на сборах результаты были не очень, то вчера мы победили, но судить о чем-то пока сложно.

Хамрун – неплохая команда, но это Мальта. Так что не будем петь дифирамбы после 3:0, мы прекрасно понимаем, что такое Мальта и футбол на данном этапе. Динамо создало много моментов и уже можно сказать, что в обойме киевской команды есть 20-25 хороших футболистов, – заявил Буряк.

На нашем сайте доступен обзор матча Хамрун Спартанс – Динамо, в котором украинцы не оставили шансов команде из Мальты.