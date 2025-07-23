Легенда Динамо: «По-моему, он очень талантливый игрок, но...»
Леонид Буряк верит в успех Владислава Супряги
Легендарный футболист киевского «Динамо» Леонид Буряк оценил перспективы украинского форварда Владислава Супряги в расположении «бело-синих».
– Что скажете о Супряге, который в официальных матчах уже 4 года не забивает?
– Влад уже не юный футболист и от него ждут какой-то отдачи. По-моему, он очень талантливый игрок, но ему нужно использовать свои сильные стороны.
Руководство Динамо ждет и смотрит на находящихся под рукой нападающих. Пока Супряга не может найти себя в игре, ему нужно что-то пересматривать, – сказал Леонид.
Ранее Леонид Буряк поделился эмоциями после первой победы «Динамо» в новом сезоне.
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