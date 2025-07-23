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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 17:08 | Обновлено 23 июля 2025, 17:19
752
1

Легенда Динамо: «По-моему, он очень талантливый игрок, но...»

Леонид Буряк верит в успех Владислава Супряги

23 июля 2025, 17:08 | Обновлено 23 июля 2025, 17:19
752
1
Легенда Динамо: «По-моему, он очень талантливый игрок, но...»
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Легендарный футболист киевского «Динамо» Леонид Буряк оценил перспективы украинского форварда Владислава Супряги в расположении «бело-синих».

– Что скажете о Супряге, который в официальных матчах уже 4 года не забивает?

– Влад уже не юный футболист и от него ждут какой-то отдачи. По-моему, он очень талантливый игрок, но ему нужно использовать свои сильные стороны.

Руководство Динамо ждет и смотрит на находящихся под рукой нападающих. Пока Супряга не может найти себя в игре, ему нужно что-то пересматривать, – сказал Леонид.

Ранее Леонид Буряк поделился эмоциями после первой победы «Динамо» в новом сезоне.

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Владислав Супряга Леонид Буряк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Victor673256ua
Талант треба якось реалізовувати. Бо яка тоді від того таланту користь
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