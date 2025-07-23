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  4. Месси дисквалифицируют из-за отказа играть против звезд из лиги Мексики
Major League Soccer
23 июля 2025, 13:28 |
273
0

Месси дисквалифицируют из-за отказа играть против звезд из лиги Мексики

Аргентинец отказался принимать участие в Матче всех звезд

23 июля 2025, 13:28 |
273
0
Месси дисквалифицируют из-за отказа играть против звезд из лиги Мексики
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Звездный футболист американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси будет дисквалифицирован из-за отказа играть в Матче всех звезд MLS. Об этом сообщили в Sports Illustrated.

Традиционное событие состоится 24 июля, в Остине (штат Техас). Представители MLS выйдут на поле против звезд, которые играют в мексиканском чемпионате.

Аргентинец решил проигнорировать этот матч, несмотря на приглашение от организаторов, чтобы поберечь силы накануне регулярного сезона. За 48 часов до матча Лионель не появился на тренировке, пресс-коференции и других событиях, которые проходили накануне.

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано сообщил, что Месси не планирует участвовать в этом событии, чтобы восстановиться после предыдущих матчей и лучше подготовиться к следующим поединкам в чемпионате.

Сообщается, что руководство MLS накажет Месси из-за его решения – звездный аргентинец будет дисквалифицирован на один матч в регулярном сезоне чемпионата.

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Лионель Месси дисквалификация
Николай Титюк Источник: Sports Illustrated
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