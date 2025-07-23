ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины подписал воспитанника Шахтера

Выступающая в Первой лиге Украины ЮКСА официально объявила о трансфере украинского защитника Даниила Сидоренко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«🤍 Поздравляем Даниила в семье «крестоносцев» 🖤», – говорится в сообщении.

По официальной информации, контракт Даниила с «крестоносцами» рассчитан на два года – до лета 2027 года. О финансовых аспектах соглашения никакой информации нет.

На юношеском уровне представлял ДЮСК «Интер» Днепр, «Шахтер» U-17 и команды U-19 «Ингульца» и «Колоса». Во взрослом футболе 22-летний защитник играет уже четыре года. За этот период выступал в футболках «Кременя» и «Горняка-Спорт».