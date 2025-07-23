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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины подписал воспитанника Шахтера
Украина. Первая лига
23 июля 2025, 12:53 |
442
1

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины подписал воспитанника Шахтера

Даниил Сидоренко стал футболистом ЮКСА

23 июля 2025, 12:53 |
442
1
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины подписал воспитанника Шахтера
ЮКСА. Даниил Сидоренко

Выступающая в Первой лиге Украины ЮКСА официально объявила о трансфере украинского защитника Даниила Сидоренко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«🤍 Поздравляем Даниила в семье «крестоносцев» 🖤», – говорится в сообщении.

По официальной информации, контракт Даниила с «крестоносцами» рассчитан на два года – до лета 2027 года. О финансовых аспектах соглашения никакой информации нет.

На юношеском уровне представлял ДЮСК «Интер» Днепр, «Шахтер» U-17 и команды U-19 «Ингульца» и «Колоса». Во взрослом футболе 22-летний защитник играет уже четыре года. За этот период выступал в футболках «Кременя» и «Горняка-Спорт».

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Даниил Сидоренко ЮКСА Тарасовка трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЮКСА
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Burevestnik
гравець був в системі ШД лише 1 (один) рік
і для спорт.юа - вихованець ШаДо.
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