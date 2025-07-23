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  4. Довбик может неожиданно уйти из Ромы после смены номера. Есть топ-вариант
Испания
23 июля 2025, 17:21 |
1377
2

Довбик может неожиданно уйти из Ромы после смены номера. Есть топ-вариант

Артемом интересуется «Бетис»

23 июля 2025, 17:21 |
1377
2
Довбик может неожиданно уйти из Ромы после смены номера. Есть топ-вариант
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Испанский «Бетис» интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb.

По информации источника, в «Роме» существует неопределенность относительно будущего 28-летнего футболиста в команде, чем может воспользоваться клуб Ла Лиги, но пока никаких официальных запросов не было.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Артем Довбик получил в «Роме» 9-й номер.

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Артем Довбик Бетис Рома Рим трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: Tuttomercatoweb
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SHN
Только вот зачем Пеллигрини стоящее дерево?
Это точно не его схема игры.
Вус,придумай другой топ вариант
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Victor673256ua
Можливо Ла Ліга Довбику все ж таки більше підходить, ніж серія А
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