Довбик может неожиданно уйти из Ромы после смены номера. Есть топ-вариант

Испанский «Бетис» интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb.

По информации источника, в «Роме» существует неопределенность относительно будущего 28-летнего футболиста в команде, чем может воспользоваться клуб Ла Лиги, но пока никаких официальных запросов не было.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Артем Довбик получил в «Роме» 9-й номер.