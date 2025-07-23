Довбик может неожиданно уйти из Ромы после смены номера. Есть топ-вариант
Артемом интересуется «Бетис»
Испанский «Бетис» интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb.
По информации источника, в «Роме» существует неопределенность относительно будущего 28-летнего футболиста в команде, чем может воспользоваться клуб Ла Лиги, но пока никаких официальных запросов не было.
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее Артем Довбик получил в «Роме» 9-й номер.
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