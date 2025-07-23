Лига Европы23 июля 2025, 11:50 |
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ВИДЕО. Как футболисты Шахтера летят в Стамбул
Горняки решили сыграть в карточную игру
23 июля 2025, 11:50 |
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24 июля в 21:00 по киевскому времени донецкий «Шахтер» сыграет матч Q2 Лиги Европы в Стамбуле против турецкого «Бешикташа».
Игра состоится на стадионе «Тупрас Стедиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Во время перелета команды в Стамбул игроки «Шахтера» решили сыграть в популярную карточную игру Uno.
ВИДЕО. Как футболисты Шахтера летят в Стамбул
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