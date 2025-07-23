24 июля в 21:00 по киевскому времени донецкий «Шахтер» сыграет матч Q2 Лиги Европы в Стамбуле против турецкого «Бешикташа».

Игра состоится на стадионе «Тупрас Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во время перелета команды в Стамбул игроки «Шахтера» решили сыграть в популярную карточную игру Uno.

ВИДЕО. Как футболисты Шахтера летят в Стамбул