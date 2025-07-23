Украинский голкипер объяснил, почему сменил УПЛ на топ-клуб Ла Лиги
Яков Кинарейкин рассказал о переходе в «Вильярреал»
Украинский голкипер Яков Кинарейкин объяснил, почему решил сменить львовские «Карпаты» на «Вильярреал», рассказав некоторые детали перехода.
– Были мысли остаться еще на сезон? Или переход за границу был приоритетом?
– Вариант с Вильярреалом возник внезапно. Я думал, что начну сезон в Карпатах. Мне там было очень хорошо – до появления этого варианта я даже не думал покидать команду.
– Как именно появился вариант с Вильярреалом? В какой момент сезона начались первые контакты?
– этим занимался мой отец. Я подробно не знаю.
– Были ли еще какие-нибудь предложения? Почему Вильяреал стал финальным выбором?
– Других конкретных предложений не было. Возможно, были слухи, но именно Вильярреал направил четкое предложение.
– Что можешь рассказать об условиях перехода? Это полноценный трансфер?
– Насколько я знаю, это полноценный трансфер.
– Что больше всего убедило тебя согласиться на этот вызов?
– То, что такой большой клуб заинтересован во мне. Такие предложения встречаются раз в карьеру – либо не встречаются вообще. Мы с семьей решили пойти в новую среду и начать новую жизнь. Без таких шагов трудно выйти на новый уровень, – заявил голкипер.
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