Украинский голкипер объяснил, почему сменил УПЛ на топ-клуб Ла Лиги

Украинский голкипер Яков Кинарейкин объяснил, почему решил сменить львовские «Карпаты» на «Вильярреал», рассказав некоторые детали перехода.

– Были мысли остаться еще на сезон? Или переход за границу был приоритетом?

– Вариант с Вильярреалом возник внезапно. Я думал, что начну сезон в Карпатах. Мне там было очень хорошо – до появления этого варианта я даже не думал покидать команду.

– Как именно появился вариант с Вильярреалом? В какой момент сезона начались первые контакты?

– этим занимался мой отец. Я подробно не знаю.

– Были ли еще какие-нибудь предложения? Почему Вильяреал стал финальным выбором?

– Других конкретных предложений не было. Возможно, были слухи, но именно Вильярреал направил четкое предложение.

– Что можешь рассказать об условиях перехода? Это полноценный трансфер?

– Насколько я знаю, это полноценный трансфер.

– Что больше всего убедило тебя согласиться на этот вызов?

– То, что такой большой клуб заинтересован во мне. Такие предложения встречаются раз в карьеру – либо не встречаются вообще. Мы с семьей решили пойти в новую среду и начать новую жизнь. Без таких шагов трудно выйти на новый уровень, – заявил голкипер.