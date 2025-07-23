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  4. ФОТО. Следующая остановка – Стамбул. Шахтер отправился на матч с Бешикташем
Лига Европы
23 июля 2025, 10:42 |
409
0

ФОТО. Следующая остановка – Стамбул. Шахтер отправился на матч с Бешикташем

Игра состоится 24 июля

23 июля 2025, 10:42 |
409
0
ФОТО. Следующая остановка – Стамбул. Шахтер отправился на матч с Бешикташем
ФК Шахтер

24 июля в 21:00 по киевскому времени донецкий «Шахтер» сыграет матч Q2 Лиги Европы в Стамбуле против турецкого «Бешикташа».

Игра состоится на стадионе «Тупрас Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В своих социальных сетях «горняки» поделились информацией, что команда уже отправилась на игру, прикрепив к публикации фотографии из аэропорта.

ФОТО. Следующая остановка – Стамбул. Шахтер отправился на матч с Бешикташем

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Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
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