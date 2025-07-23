Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Любимый тесть». Биловар рассказал о своих отношениях с Суркисом
Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 17:35 |
333
0

«Любимый тесть». Биловар рассказал о своих отношениях с Суркисом

Для Кристиана Игорь Михайлович такой же президент, как для других

23 июля 2025, 17:35 |
333
0
«Любимый тесть». Биловар рассказал о своих отношениях с Суркисом
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Центральный защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар высказался о своих отношениях с президентом столичного клуба Игорем Суркисом:

«Мы все умные люди. Когда нахожусь в расположении команды, в пределах тренировочной базы «Динамо», то Игорь Михайлович для меня такой же президент, как и для каждого футболиста в команде.

А когда нахожусь за пределами расположения команды, то он для меня тесть. Даже скажу так, чтобы у вас было больше лайков под этим интервью – любимый тесть, с которым общаюсь на тему, как нужно воспитывать его внука, как нужно любить его дочь, которую я очень люблю, как нужно относиться и так далее.

О футболе с Игорем Михайловичем могу поговорить только о матчах Лиги чемпионов. А что касается моей игры и игры «Динамо» Киев, то Игорь Михайлович, как я знаю, в очень хороших отношениях с нашим главным тренером. Поэтому ему есть с кем обсуждать игры «Динамо».

Ранее Кристиан Биловар высказался об Андрее Ярмоленко.

По теме:
Разница в классе. Верес не оставил шансов Подолью в товарищеской игре
Милевский обратился к футболисту Динамо: «Собирай кабину и начинай играть»
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали опытного вратаря
Игорь Суркис Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кристиан Биловар
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры назвали фаворита в противостоянии Бешикташа и Шахтера
Футбол | 23 июля 2025, 15:30 7
Букмекеры назвали фаворита в противостоянии Бешикташа и Шахтера
Букмекеры назвали фаворита в противостоянии Бешикташа и Шахтера

В первом матче шансы на победу выше у турецкой команды

Бешикташ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 23 июля 2025, 17:27 4
Бешикташ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Бешикташ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Покорит ли Турцию турецкий наставник «горняков»?

Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
Бокс | 23.07.2025, 07:40
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
Бокс | 23.07.2025, 05:00
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
Бокс | 23.07.2025, 06:10
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком
Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком
22.07.2025, 14:46 6
Бокс
Флик попросил расторгнуть контракт с игроком Барселоны. У них была ссора
Флик попросил расторгнуть контракт с игроком Барселоны. У них была ссора
22.07.2025, 14:29
Футбол
АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»
АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»
22.07.2025, 11:20
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
23.07.2025, 09:05 8
Бокс
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
22.07.2025, 08:34 6
Бокс
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
22.07.2025, 22:23
Футбол
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
22.07.2025, 07:35 8
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Перед матчем на Мальте у Динамо есть две кадровые потери»
ШОВКОВСКИЙ: «Перед матчем на Мальте у Динамо есть две кадровые потери»
21.07.2025, 20:47 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем