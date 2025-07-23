«Любимый тесть». Биловар рассказал о своих отношениях с Суркисом

Центральный защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар высказался о своих отношениях с президентом столичного клуба Игорем Суркисом:

«Мы все умные люди. Когда нахожусь в расположении команды, в пределах тренировочной базы «Динамо», то Игорь Михайлович для меня такой же президент, как и для каждого футболиста в команде.

А когда нахожусь за пределами расположения команды, то он для меня тесть. Даже скажу так, чтобы у вас было больше лайков под этим интервью – любимый тесть, с которым общаюсь на тему, как нужно воспитывать его внука, как нужно любить его дочь, которую я очень люблю, как нужно относиться и так далее.

О футболе с Игорем Михайловичем могу поговорить только о матчах Лиги чемпионов. А что касается моей игры и игры «Динамо» Киев, то Игорь Михайлович, как я знаю, в очень хороших отношениях с нашим главным тренером. Поэтому ему есть с кем обсуждать игры «Динамо».

Ранее Кристиан Биловар высказался об Андрее Ярмоленко.