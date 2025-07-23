Палкин объяснил приглашение Турана в Шахтер: «Мы увидели в Арде...»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин объяснил, почему «горняки» решили пригласить Арду Турана на должность главного тренера клуба.

Мы начали следить за Ардой Тураном в его первом сезоне в Эйюпспоре и были поражены его работой. Конечно, мы знали его как игрока и были уверены, что его международный опыт сыграет немаловажную роль и в его тренерской работе. В Арде мы увидели современного тренера с сильным видением и естественным талантом вдохновлять игроков.

Арда Туран вносит новую энергию и взгляд на вещи. Он знает, что нужно для конкуренции на самом высоком уровне, и с первого дня демонстрирует настоящий лидерский потенциал. В этом сезоне мы амбициозны во всех турнирах. Мы нацелены на победу в чемпионате и хотим пробиться в групповой этап Лиги Европы из-за напряженной борьбы. Уверены, что под руководством Арды мы можем построить что-то увлекательное», – сказал Палкин.

Ранее сообщалось, что Шахтер начал продажу билетов на домашний матч с Бешикташем в Кракове.