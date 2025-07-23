Палкин объяснил приглашение Турана в Шахтер: «Мы увидели в Арде...»
Менеджер заявил, что «Шахтер» может достигнуть значительных успехов
Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин объяснил, почему «горняки» решили пригласить Арду Турана на должность главного тренера клуба.
Мы начали следить за Ардой Тураном в его первом сезоне в Эйюпспоре и были поражены его работой. Конечно, мы знали его как игрока и были уверены, что его международный опыт сыграет немаловажную роль и в его тренерской работе. В Арде мы увидели современного тренера с сильным видением и естественным талантом вдохновлять игроков.
Арда Туран вносит новую энергию и взгляд на вещи. Он знает, что нужно для конкуренции на самом высоком уровне, и с первого дня демонстрирует настоящий лидерский потенциал. В этом сезоне мы амбициозны во всех турнирах. Мы нацелены на победу в чемпионате и хотим пробиться в групповой этап Лиги Европы из-за напряженной борьбы. Уверены, что под руководством Арды мы можем построить что-то увлекательное», – сказал Палкин.
Ранее сообщалось, что Шахтер начал продажу билетов на домашний матч с Бешикташем в Кракове.
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