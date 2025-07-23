Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палкин объяснил приглашение Турана в Шахтер: «Мы увидели в Арде...»
Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 10:43 |
826
2

Палкин объяснил приглашение Турана в Шахтер: «Мы увидели в Арде...»

Менеджер заявил, что «Шахтер» может достигнуть значительных успехов

23 июля 2025, 10:43 |
826
2
Палкин объяснил приглашение Турана в Шахтер: «Мы увидели в Арде...»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин объяснил, почему «горняки» решили пригласить Арду Турана на должность главного тренера клуба.

Мы начали следить за Ардой Тураном в его первом сезоне в Эйюпспоре и были поражены его работой. Конечно, мы знали его как игрока и были уверены, что его международный опыт сыграет немаловажную роль и в его тренерской работе. В Арде мы увидели современного тренера с сильным видением и естественным талантом вдохновлять игроков.

Арда Туран вносит новую энергию и взгляд на вещи. Он знает, что нужно для конкуренции на самом высоком уровне, и с первого дня демонстрирует настоящий лидерский потенциал. В этом сезоне мы амбициозны во всех турнирах. Мы нацелены на победу в чемпионате и хотим пробиться в групповой этап Лиги Европы из-за напряженной борьбы. Уверены, что под руководством Арды мы можем построить что-то увлекательное», – сказал Палкин.

Ранее сообщалось, что Шахтер начал продажу билетов на домашний матч с Бешикташем в Кракове.

По теме:
ВИДЕО. Как футболисты Шахтера летят в Стамбул
«Ну все, дрожи ПСЖ и Ливерпуль». Реакция болельщиков на победу Динамо
ФОТО. Следующая остановка – Стамбул. Шахтер отправился на матч с Бешикташем
Сергей Палкин Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Fanatik
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фантастика. Реал готовит сумасшедшее предложение по лучшему игроку мира
Футбол | 23 июля 2025, 10:37 3
Фантастика. Реал готовит сумасшедшее предложение по лучшему игроку мира
Фантастика. Реал готовит сумасшедшее предложение по лучшему игроку мира

Внимание испанского гранда привлекает Родри

Они должны уйти. Аморим отстранил четырех игроков МЮ от первой команды
Футбол | 23 июля 2025, 11:50 0
Они должны уйти. Аморим отстранил четырех игроков МЮ от первой команды
Они должны уйти. Аморим отстранил четырех игроков МЮ от первой команды

Маласия, Гарначо, Санчо и Антони вынуждены покинуть состав «красных дьяволов»

Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
Футбол | 22.07.2025, 21:58
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком
Бокс | 22.07.2025, 14:46
Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком
Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком
Флик попросил расторгнуть контракт с игроком Барселоны. У них была ссора
Футбол | 22.07.2025, 14:29
Флик попросил расторгнуть контракт с игроком Барселоны. У них была ссора
Флик попросил расторгнуть контракт с игроком Барселоны. У них была ссора
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fc_tre_penne
А бачили як він співає?
Ответить
0
easterly
З!явились кошти для кабінетів?)
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
21.07.2025, 20:37 12
Бокс
Впервые в истории. Известный клуб снялся с Суперкубка из-за усталости
Впервые в истории. Известный клуб снялся с Суперкубка из-за усталости
22.07.2025, 07:30 2
Футбол
ФОТО. Сын Реброва побывал на бою Усика и сфотографировался с легендами
ФОТО. Сын Реброва побывал на бою Усика и сфотографировался с легендами
22.07.2025, 04:39 1
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы хотите, чтобы он умер на ринге?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы хотите, чтобы он умер на ринге?»
22.07.2025, 15:31 1
Бокс
АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»
АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»
22.07.2025, 11:20
Бокс
Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
21.07.2025, 23:37 6
Футбол
Отец Дюбуа отреагировал на то, что его сына нокаутировал Усик
Отец Дюбуа отреагировал на то, что его сына нокаутировал Усик
22.07.2025, 00:30
Бокс
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
22.07.2025, 07:35 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем