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  4. ХАЦКЕВИЧ: «Такое впечатление, будто сборы в Динамо еще продолжаются»
Лига чемпионов
23 июля 2025, 10:17 |
604
1

ХАЦКЕВИЧ: «Такое впечатление, будто сборы в Динамо еще продолжаются»

Александр оценил победу киевского клуба над Хамрун Спартанс

23 июля 2025, 10:17 |
604
1
ХАЦКЕВИЧ: «Такое впечатление, будто сборы в Динамо еще продолжаются»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Бывший наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился эмоциями после победы «бело-синих» над мальтийским Хамрун Спартанс (3:0) в квалификации Лиги чемпионов.

– Александр Николаевич, что можете сказать о первом официальном матче Динамо в новом сезоне?

– Такое впечатление, будто сборы в Динамо еще продолжаются. Телевизионная картинка была соответствующей. Будем откровенны, уровень мальтийской команды, их индивидуального мастерства, очень низкий. Первые 10 минут Хамрун еще пытался что-нибудь сделать.

В начале где-то присутствовала нервозность со стороны Нещерета, та же ошибка Андрея Ярмоленко, после чего Михавко совершил свой сейв. Но уже первый свой момент Динамо реализовало, и все стало на свои места. У киевлян еще были моменты, которые нужно было реализовывать и в первом тайме.

Во втором тайме Динамо получило еще больше пространства, и команда уже в переходной фазе играла, создавали моменты. Отмечу и замены Александра Шовковского. Было заметно, что ребята вышли с удовольствием поиграть, потому что соперник разрешал, хотя иногда довольно грубо действовал.

– Хамрун Спартанс – это команда уровня УПЛ или все-таки больше похожа на представителя Первой лиги?

– Ой, ну это действительно очень слабая команда. Это касается и организации игры, а по техническим моментам или принятиям решений – это вообще… Огромное количество брака в очень простых ситуациях. Да, возможно, где-то состояние поля не позволяло демонстрировать свой максимум, но газон был одинаков для обеих команд. Для Динамо игра с Хамруном – это такое мягкое вхождение в новый сезон.

– Да и было заметно, что Динамо вроде бы и не собиралось особо напрягаться. Особенно в первом тайме команда Шовковского не демонстрировала скоростную игру, не так часто атаковала глубину и действовала довольно спокойно и взвешенно.

– Я бы еще и фактор жары отметил. Было заметно, что динамовцам тяжело играть в таких погодных условиях. В первом тайме Динамо не вступало в прессинг сразу после потери мяча. Да, возможно, те же 10 минут у игроков присутствовало определенное непонимание с кем именно они имеют дело, но дальше они разобрались, забили мяч и выглядели убедительно, – сказал Хацкевич.

На нашем сайте доступен обзор матча Хамрун Спартанс – Динамо, в котором украинцы не оставили шансов команде из Мальты.

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Александр Хацкевич Динамо Киев Хамрун Спартанс Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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easterly
А куди поспішати? Щоб, як кроти в минулому сезоні, впасти в яму? Від гри до гри наберуть форму і все стане на свої місця. Та й Саша мав можливість все зробити в свій час, але .....
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