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  4. Биловар определился со своим будущим в Динамо. Все зависит от Суркиса
Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 09:54 |
1029
4

Биловар определился со своим будущим в Динамо. Все зависит от Суркиса

Кристиан хочет продлить контракт с киевским клубом

23 июля 2025, 09:54 |
1029
4
Биловар определился со своим будущим в Динамо. Все зависит от Суркиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Биловар

Украинский защитник Кристиан Биловар заявил, что хочет подписать новый контракт с киевским «Динамо». Футболист отклонил предложение от клуба из Чехии.

– У вас было предложение от клуба из Чехии в прошлом году. Какие у вас футбольные планы на ближайшее будущее, ведь контракт с «Динамо» истекает в конце этого года.

– Да, это правда, у меня было предложение от иностранного клуба. Приятно, что на тебя обращают внимание, но прежде веду разговоры о новом контракте с «Динамо». Если клуб предложит мне новый контракт, подпишу соглашение с киевлянами.

Это клуб, который дал мне все, начиная с детства и по сей день. Это клуб, который всегда мне помогал, дававший мне возможность делать свои первые шаги в футболе. Буду всю свою жизнь благодарен этому клубу за то, что он делал для меня, – сказал Биловар.

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Кристиан Биловар продление контракта Динамо Киев Игорь Суркис Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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Maks23
Мёртвый пассажир..но всё ради дочери...
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Yevginarius
кому він треба, з тестем буде грати стабільно, а без тестя в першій лізі хіба
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0
Перець
Він підписав вічний контракт з Динамо 
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0
kadaad .
Конечно хочет остаться в Динамо, ведь больше никому не нужен!
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0
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