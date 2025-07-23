Биловар определился со своим будущим в Динамо. Все зависит от Суркиса

Украинский защитник Кристиан Биловар заявил, что хочет подписать новый контракт с киевским «Динамо». Футболист отклонил предложение от клуба из Чехии.

– У вас было предложение от клуба из Чехии в прошлом году. Какие у вас футбольные планы на ближайшее будущее, ведь контракт с «Динамо» истекает в конце этого года.

– Да, это правда, у меня было предложение от иностранного клуба. Приятно, что на тебя обращают внимание, но прежде веду разговоры о новом контракте с «Динамо». Если клуб предложит мне новый контракт, подпишу соглашение с киевлянами.

Это клуб, который дал мне все, начиная с детства и по сей день. Это клуб, который всегда мне помогал, дававший мне возможность делать свои первые шаги в футболе. Буду всю свою жизнь благодарен этому клубу за то, что он делал для меня, – сказал Биловар.

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