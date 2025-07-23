Экс-капитан Динамо: «Позвоните Блохину, он бы, наверное, начал смеяться»

Бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк, рассказал, как бы закончился матч против Хамрун Спартанс, если бы против мальтовцев играли «бело-синие» образца Милевского и Алиева.

– Еще немного ностальгии. Динамо образца тех времен, когда там играли вы и кенты Милевский и Алиев, с каким бы счетом выиграли у команды уровня Хамрун Спартанс?

– Сейчас модно, некоторые экс-игроки рассказывают, что бы мы, вот бы мы… Помните матчи Динамо против Дрогеды в квалификации Лиги чемпионов?

С такими командами, как Дрогеда, как Спартанс, очень тяжело играть на их поле. Это не Манчестер Юнайтед, допустим, на матч с которым не нужно находить дополнительную мотивацию. А вот с такими командами-карликами, ноунеймами…

Понимаете, таким командам нечего терять в поединках с клубами уровня Динамо. Для динамовцев это был просто матч, обычный, очередной, а для них – едва ли не игра всей жизни.

Конечно, я мог бы сказать, что мы с Милевским и Алиевым еще в первом тайме раскатали бы их 5:0. Может быть, возможно и нет. Не совсем корректно, а может и не корректно сравнивать то Динамо и настоящее. Позвоните Блохину, он бы, наверное, начал смеяться, если бы такое спросили, – заявил Морозюк.

Ранее Николай Морозюк поделился эмоциями после победы Динамо в первом матче квалификационного матча Лиги чемпионов.