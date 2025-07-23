Экс-капитан Динамо: «Позвоните Блохину, он бы, наверное, начал смеяться»
Николай Морозюк вспомнил времена игры за киевское «Динамо»
Бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк, рассказал, как бы закончился матч против Хамрун Спартанс, если бы против мальтовцев играли «бело-синие» образца Милевского и Алиева.
– Еще немного ностальгии. Динамо образца тех времен, когда там играли вы и кенты Милевский и Алиев, с каким бы счетом выиграли у команды уровня Хамрун Спартанс?
– Сейчас модно, некоторые экс-игроки рассказывают, что бы мы, вот бы мы… Помните матчи Динамо против Дрогеды в квалификации Лиги чемпионов?
С такими командами, как Дрогеда, как Спартанс, очень тяжело играть на их поле. Это не Манчестер Юнайтед, допустим, на матч с которым не нужно находить дополнительную мотивацию. А вот с такими командами-карликами, ноунеймами…
Понимаете, таким командам нечего терять в поединках с клубами уровня Динамо. Для динамовцев это был просто матч, обычный, очередной, а для них – едва ли не игра всей жизни.
Конечно, я мог бы сказать, что мы с Милевским и Алиевым еще в первом тайме раскатали бы их 5:0. Может быть, возможно и нет. Не совсем корректно, а может и не корректно сравнивать то Динамо и настоящее. Позвоните Блохину, он бы, наверное, начал смеяться, если бы такое спросили, – заявил Морозюк.
Ранее Николай Морозюк поделился эмоциями после победы Динамо в первом матче квалификационного матча Лиги чемпионов.
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